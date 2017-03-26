دورة ميامي- نيشيكوري يبلغ الدور الرابع

في الدور الثالث اليوم الأحد، فاز نيشيكوري على الإسباني فرناندو فرداسكو 7-6 (7-2) و6-7 (5-7) و6-1، فيما اضطر راونيتش إلى الانسحاب أمام منافسه الأميركي جاريد دونالدسون بسبب الإصابة في فخذه.

وفي الدور المقبل، يلعب نيشيكوري مع الأرجنتيني فيديريك دلبونيس الفائز على الألماني يان-لينارد ستروف 7-6 (7-5) و6-1، ودونالدسون الصاعد من التصفيات مع مواطنه جاك سوك أو التشيكي ييري فيسيلي.

وتأهل أيضاً الفرنسي نيكولا ماهو بفوزه على الأرجنتيني غيدو بيا 6-4 و6-3، ليضرب موعداً مع الإسباني رافاييل نادال الخامس في البطولة أو الألماني فيليب كولشرايبر.