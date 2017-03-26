دورة ميامي- نيشيكوري يبلغ الدور الرابع
بلغ الياباني كي نيشيكوري المصنف ثانياً في البطولة الدور الرابع لدورة ميامي الأميركية في كرة المضرب، ثاني بطولات الماسترز ألف نقطة للرجال.
في الدور الثالث اليوم الأحد، فاز نيشيكوري على الإسباني فرناندو فرداسكو 7-6 (7-2) و6-7 (5-7) و6-1، فيما اضطر راونيتش إلى الانسحاب أمام منافسه الأميركي جاريد دونالدسون بسبب الإصابة في فخذه.
وفي الدور المقبل، يلعب نيشيكوري مع الأرجنتيني فيديريك دلبونيس الفائز على الألماني يان-لينارد ستروف 7-6 (7-5) و6-1، ودونالدسون الصاعد من التصفيات مع مواطنه جاك سوك أو التشيكي ييري فيسيلي.
وتأهل أيضاً الفرنسي نيكولا ماهو بفوزه على الأرجنتيني غيدو بيا 6-4 و6-3، ليضرب موعداً مع الإسباني رافاييل نادال الخامس في البطولة أو الألماني فيليب كولشرايبر.