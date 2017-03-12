دورة إنديان ويلز: متأهل من التصفيات يهزم موراي

وحقق بوسبيسيل المصنف 129 عالمياً والمتأهل من التصفيات، أهم انتصار في مسيرته، في المقابل، تابع موراي نتائجه المخيبة في صحراء كاليفورنيا حيث كانت أفضل نتيجة له بلوغه النهائي عام 2009 وخسارته أمام رافايل نادال.

وكان بوسبيسيل فشل في التغلب على موراي في أربع مباريات سابقة جمعت بينهما.

وقال بوسبيسيل: "شعرت بأنني أملك قدرة التغلب على موراي، لكن أن تعيش هذا الأمر يختلف تماماً، حاولت المحافظة على تركيزي تماماً".



في المقابل قال موراي: "لا أدري ما هو السبب في عدم تحقيقي نتائج جيدة هنا، لأنني خلال التدريب ألعب بطريقة جيدة".



ويلتقي بوسبيسيل مع الصربي دوجان لايوفيتش المتأهل من التصفيات بدوره والفائز على الإسباني فيليسيانو لوبيز 6-4 و4-6 و7-6 (7-2).



وسقط الفرنسي جو ويلفريد تسونغا أيضاً عند الحاجز الأول بخسارته أمام الإيطالي فابيو فونييني 6-7 (4-7) و6-3 و4-6.



وتأهل السويسري ستان فافرينكا إلى الدور التالي بفوز سهل على الإيطالي باولو لورنزي 6-3 و6-4 ليضرب موعداً مع الألماني فيليب كولشرايبر الذي كان متخلفاً أمام منافسه ألكسندر دولغوبولوف 6-7 (3-7) و1-1 قبل انسحاب الأخير من المباراة.



وفي المباريات الاخرى، تغلب الفرنسي غايل مونفيس على داريان كينغ 3-6 و6-صفر و6-1، والأميركي جون إيسنر على الكازاخستاني ميخايل كوكوشكين 7-6 (7-صفر) و7-6 (8-6)، والنمسوي دومينيك تييم على الفرنسي جيريمي شاردي 6-2 و6-4، والإسباني روبرتو باوتيستا أغوت على الفرنسي أدريان مانارينو 7-5 و6-2، والتشيكي توماس بيرديتش على الأميركي بيورن فراتانجلو 7-6 (7-4) و6-4، والأوروغوياني بابلو كويفاس على السلوفاكي مارتن كليزان 7-6 (7-3) و7-6 (7-5).