تهاوى العملاق الأرجنتيني الأربعاء أمام ضربات راونيتش ليخسر المجموعة الأولى 5-7 وهو يعاني أوجاعاً في ظهره.

لكن حامل لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2009 الذي كاد يعتزل اللعبة في 2015 بعد سلسلة جراحات في معصمه، يقدم أفضل مستوياته منذ نحو شهر. استغل دعم جماهير ميامي ليخطف المجموعتين الثانية والثالثة 7-6 (7-1) و7-6 (7-3) ويحسم المباراة بنحو ثلاث ساعات.

وبرغم خسارة راونيتش، المصنف ثالثاً عالمياً سابقاً والذي تراجع إلى المركز الأربعين بعد سلسلة من الاصابات في 2017، يبحث الكندي عن تسلق الترتيب العالمي تحت إشراف مدربه النجم الكرواتي السابق غوران إيفانيسيفيتش.

وهذه المرة الثانية في عشرة أيام ينحني فيها أمام دل بوترو، لكن خلافاً لإنديان ويلز (خسر 6-2 و6-3 في نصف النهائي)، خلق راونيتش، مشكلات عديدة لدل بوترو.

وحلل الأرجنتيني قائلاً: "كلانا لعب جيداً، لكني تعاملت بطريقة أفضل مع التاي بريك (الاشواط الفاصلة)".

وتابع دل بوترو الذي أسقط في نهائي إنديان ويلز الأسطورة السويسري روجيه فيدرر "أنا مرهق، لحسن الحظ سأحظى بيوم راحة قبل نصف النهائي. يجب أن أتعافى بسرعة جسدياً ونفسياً من هذه المعركة"..

ويلتقي دل بورتو في الدور المقبل الأميركي جون إيسنر.

متسلحاً بإرساله القوي، تخطى إيسنر الكوري الجنوبي تشونغ هيون 6-1 و6-4، مستعيداً إيقاعه بعد بداية موسم بطيئة. فقبل قدومه إلى كي بيسكاين لم يفز سوى في مباراتين عام 2018، وأقصي من الدور الأول في أستراليا وأكابولكو وإنديان ويلز.

في ميامي، فاز في أربع مباريات من دون أي يخسر أي مجموعة، مزيحاً في طريقه الكرواتي مارين سيليتش ثم تشونغ الـ23 عالمياً الأربعاء.

وضرب إيسنر 13 ارسالاً ساحقاً و97% من الكرات الناجحة على إرساله الأول.

وقال إيسنر "لعبت جيداً جداً، أتقدم في كل مباراة، هذه علامة جيدة للمستقبل والظروف ممتازة بالنسبة إلي".

وفي ربع النهائي أيضاً، يلعب الألماني ألكسندر زفيريف مع الكرواتي بورنا تسوريتش الـ29، والجنوب إفريقي كيفن أندرسون مع الإسباني بابلو كارينيو بوستا.