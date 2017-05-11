خروج موراي وتأهل ديوكوفيتش ونادال

وخسر موراي (29 عاما) أمام الكرواتي بورنا تشوريتش 3-6 و3-6.

ويعاني البريطاني متصدر التصنيف العالمي ووصيف بطل العام الماضي، صعوبات هذا الموسم الذي لم يحرز فيه سوى لقب دورة دبي، مثله مثل تشوريتش الذي توج في مراكش المغربية.

وكان موراي خسر نهائي العام الماضي أمام 2-6 و6-3 و3-6.

وهي المرة الثانية التي يفاجئ فيها تشوريتش (20 عاما ومصنف 59 عالميا) الصاعد من التصفيات البريطاني، اذ سبق له ان هزمه في أول مواجهة بينهما عام 2015 في ربع نهائي دورة دبي 6-1 و6-3، الا ان موراي رد له التحية في الدور الاول من دورة باريس للماسترز في العام ذاته بفوزه عليه 6-1 و6-2.

ولم يستغرق اللقاء سوى ساعة و25 دقيقة ليراكم موراي الهزيمة تلو الاخرى حيث خرج من ثمن نهائي دورة مونتي كارلو ثم من نصف نهائي دورة برشلونة، واقترب من رولان غاروس الفرنسية (28 ايار/مايو الى 11 حزيران/يونيو)، ثاني البطولات الكبرى الاربع الكبرى، وهو في مستوى متراجع.

وارتكب موراي العديد من الاخطاء المباشرة التي أرفقها بابتسامة ساخرة، وفوت الفرصة 3 مرات وفشل في كسر ارسال الكرواتي في الشوط الثالث من المجموعة الثانية والتقدم 2-1، ثم خسر ارساله في الشوط الثامن ليتقدم منافسه 5-3 وينهي المجموعة كما الاولى على ارساله.

وصرح موراي، بطل الدورة عامي 2008 و2015، "لم تسر الامور كما يجب، وهذا ليس جيدا. لم اجد الطريقة التي تحسن ادائي. ارتكبت الاخطاء نفسها مرات عدة".

واضاف "لدي الاسباب التي تجعلني قلقا. خسارة مباراة ليست دائما شيئا سيئا، لكن احيانا الطريقة التي تخسر فيها المباراة قد تكون مقلقة او مخيبة".

ويلتقي الكرواتي في ربع النهائي مع النمسوي دومينيك ثييم الثامن الذي تغلب بصعوبة على البلغاري غريغور ديميتروف الثاني عشر 4-6 و6-4 و7-6 (11-9) في ساعتين و35 دقيقة بعد ان تخلف في المجموعة الثالثة صفر-3 وتلافى الخسارة بانقاذ 5 كرات حاسمة.

وتابع ديوكوفيتش الثاني حملة الدفاع عن لقبه وبلغ ربع النهائي بفوزه على الاسباني فيليسيانو لوبيز الثامن والثلاثين 6-4 و7-5 في ساعة و33 دقيقة بعدما كسر ارسال منافسه مرة في آخر كل مجموعة.

والفوز هو التاسع للصربي (29 عاما) الذي يلعب في مدريد من دون مدرب، على منافسه (35 عاما) مقابل فوز واحد للاخير وكان في ربع نهائي دورة دبي 2016 بالانسحاب بعد ان خسر المجموعة الاولى 3-6.

ويلتقي ديوكوفيتش في ربع النهائي الياباني كي نيشيكوري السادس الذي حقق فوزه التاسع ايضا مقابل 4 هزائم على الاسباني دافيد فيرر (35 عاما) 6-4 و6-3.

وتعود آخر مواجهة بين اللاعبين الى عام 2015 حيث فاز نيشيكوري على فيرر في ربع نهائي دورة مدريد بالذات 6-4 و6-2.

وحجز الاسباني رافايل نادال الرابع بطاقته الى ربع النهائي بفوزه السهل على الاسترالي نيك كيريوس 6-3 و6-1 في 72 دقيقة.

وهو الفوز الثاني لنادال على كيريوس في 3 مواجهات بينهما حتى الآن.

وكسر الاسباني ارسال الاسترالي في الشوط الرابع ليتقدم 3-1، بيد ان الاخير رد له التحية مقلصا الفارق 3-2، لكن نادال عاد مرة اخرى وكسر ارسال كيريوس وتقدم 4-2 حتى انهى المجموعة في صالحه 6-3 في 38 دقيقة.

وواصل نادال افضليته في المجموعة الثانية وكسر ارسال كيريوس في الشوطين الاول والثالث ليتقدم 4-صفر، ثم كسر ارسال الاسترالي في الشوط السابع لينهيها في صالحه 6-1 في 34 دقيقة.

ويلتقي نادال الذي لم يخسر حتى الان على الاراضي الترابية هذا الموسم في الدور المقبل البلجيكي دافيد غوفان التاسع والذي انهى مشوار الكندي ميلوش راونيتش الخامس بالفوز عليه 6-4 و6-2.

والفوز هو الثاني لغوفان على راونيتش في 4 مباريات جمعت بينهما حتى الآن.

ويسعى نادال المتوج بلقبي دورتي مونتي كارلو الفرنسية وبرشلونة الاسباني للمرة العاشرة في الاسابيع الاخيرة، الى لقب دورة مدريد للمرة الخامسة بعد اعوام 2005 و2010 و2013 و2014، علما انه حل وصيفا اعوام 2009 و2011 و2015.

وفي حال فرض المنطق نفسه، سيلتقي ديوكوفيتش ونادال في نصف النهائي.

ولم تكن حال التشيكي توماس برديتش الحادي عشر افضل من موراي وراونيتش، وخرج بدوره على يد الالماني الشاب الكسندر زفيريف (20 عاما) 4-6 و4-6.

وهي الخسارة الثانية على التوالي لبرديتش أمام زفيريف الذي يلتقي في ربع النهائي مع الاوروغوياني بابلو كويفاس الفائز على الفرنسي بينوا بير 7-5 وصفر-6 و6-1.