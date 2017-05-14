خامس ألقاب "الماتادور" نادال على أرض مدريد

والفوز هو الخامس عشر من أصل 15 مباراة خاضها الإسباني على الملاعب الترابية هذا الموسم، رافعاً رصيده في مدريد إلى 5 ألقاب بعدما سبق له التتويج باللقب أعوام 2005 و2010 و2013 و2014 (حلّ وصيفاً أيضاً أعوام 2009 و2011 و2015).

ولم يكن فوز الإسباني سهلاً على الإطلاق، إذ كان تييم منافساً شرساً لاسيما في المجموعة الأولى التي امتدت لساعة و20 دقيقة قبل أن يحسمها نادال بشوط فاصل 10-8.

وعلى غرار المجموعة الأولى، عانى نادال لحسم الثانية وإن كان بدرجة أقل، وكان فوزه مرة واحدة على إرسال منافسه كافياً للتقدم 5-2 ثم حسم المجموعة على إرساله 6-4 والمباراة في ساعتين و18 دقيقة، رغم أنّ النمساوي حصل على فرصتين لإدراك التعادل 5-5 على إرسال ابن مايوركا لكنّ الأخير تدارك الموقف.

وعادل نادال الرقم القياسي من حيث عدد الألقاب في دورات الماسترز بعد أن رفع رصيده إلى 30 لقباً، ليصبح على المسافة ذاتها من الصربي نوفاك دجوكوفيتش الذي تنازل عن اللقب بخسارته في نصف النهائي أمام منافسه الإسباني الذي يحتل المركز الأول حتى الآن في السباق إلى بطولة الماسترز التي تجمع في نهاية الموسم أفضل ثمانية لاعبين خلال العام.

وأضاف نادال (30 عاماً) لقب مدريد إلى تتويجه هذا الموسم بطلاً لدورتي مونتي كارلو الفرنسية للماسترز وبرشلونة الإسبانية للمرة العاشرة في مسيرته، ليتحضر بالتالي بأفضل طريقة لمحاولة الفوز بلقب بطولة رولان غاروس، ثاني بطولات الغراند سلام، للمرة العاشرة أيضاً والأولى منذ 2014 حين توج بلقبه الكبير الثالث عشر والأخير في مسيرته.

ورفع اللاعب الإسباني رصيده بالمجمل إلى 72 لقباً من 107 مباريات نهائية، حارماً في الوقت ذاته تييم من إحراز لقبه الأول في دورات الماسترز، علماً أنّ اللاعب النمساوي كان يخوض النهائي الأول له في هذه الدورات (كانت أفضل نتيجة له قبل دورة مدريد وصوله إلى ربع النهائي أربع مرات).

وكانت مباراة الأحد بين نادال وتييم، إعادة لنهائي دورة برشلونة في 30 نيسان/أبريل الماضي حين فاز الإسباني بمجموعتين، وهو حقق الأحد فوزه الرابع على منافسه النمسوي من أصل خمس مواجهات بينهما وحرم اللاعب البالغ 23 عاماً والمصنف تاسعاً عالمياً من لقبه التاسع من أصل 13 مباراة نهائية.