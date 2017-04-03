تصنيف المحترفين: فيدرر يرتقي إلى المركز الرابع

وأحرز فيدرر لقب الدورة الأميركية على حساب الإسباني رافايل نادال 6-4 و6-3، في النهائي الثاني بينهما في 2017 بعد بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، والذي فاز به السويسري.

وتقدم فيدرر (35 عاما) مركزين في التصنيف الجديد، ومثله فعل الإسباني (30 عاماً) الذي ارتقى للمركز الخامس. وبقيت المراكز الثلاثة الأولى في التصنيف على حالها، بصدارة للبريطاني أندي موراي يليه الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري ستانيسلاس فافرينكا.

أما الياباني كي نيشيكوري الذي كان رابعاً في التصنيف الأخير في آذار/مارس، فتراجع إلى المركز السابع بعد خروجه من الدور ربع النهائي في ميامي على يد الإيطالي فابيو فونييني الذي بلغ نصف النهائي وخرج على يد نادال. وأتاح مشوار الإيطالي في الدورة تقدمه 12 مركزاً في تصنيف اللاعبين، وبات حاليا في المركز 28.

كما فقد الكندي ميلوش راونيتش مركزا وتراجع من الخامس للسادس.

ترتيب العشرة الاوائل:

1 - البريطاني آندي موراي 11960 نقطة

2 - الصربي نوفاك ديوكوفيتش 7915

3 - السويسري ستانيسلاس فافرينكا 5785

4 - السويسري روجيه فيدرر 5305

5 -الإسباني رافايل نادال 4735

6 - الكندي ميلوش راونيتش 4345

7 - الياباني كي نيشيكوري 4310

8 - الكرواتي مارين سيليتش 3385

9 - النمساوي دومينيك تييم 3385

10 - الفرنسي جو-ويلفريد تسونغا 3265