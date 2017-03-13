بداية غير مقنعة لدجوكوفيتش وسهلة لفيدرر ونادال

وخاض دجوكوفيتش بطل الدورات الثلاث الماضية مجموعتين صعبتين الأحد، قبل أن يتخطى عقبة البريطاني المغمور كايل أدموند 6-4 و7-6 (7-5) في طريقه إلى الدور الثالث، إلا أنّ تأهل فيدرر التاسع ونادال الخامس كان أسهل بفوز الأول على الفرنسي ستيفان روبير 6-2 و6-1 في 51 دقيقة، والثاني على الأرجنتيني غيدو بيلا 6-3 و6-2.

ووقع اللاعبون الثلاثة في القسم ذاته من الجدول، وأعفتهم القرعة من خوض الدور الأول مع سائر المصنفين الـ32 الأوائل.

ولا يزال دجوكوفيتش (29 عاماً) بعيداً عن مستواه هذا الموسم، فبدأه بلقب دورة الدوحة على حساب موراي، ثم خرج من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.

وقال دجوكوفيتش: "أعتقد بأنّه (أدموند) لعب بشكل جيد جداً في المجموعة الأولى، من الواضح أنّ المجموعة الثانية شهدت صعوداً وهبوطاً بالمستوى، لكن كل التقدير لكايل لتقديمه بعض الألعاب الهجومية والعديد الكرات الرابحة".

أضاف "لم ارتكب العديد من الأخطاء، أهدرت بعض الكرات من الخط الخلفي للملعب، وباستثناء ذلك كانت مباراة قوية وجيدة المستوى".

وظهرت أولى نتائج الجدول الصعب لدجوكوفيتش في الدورة إذ ستكون مواجهته في الدور الثالث مع الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو الحادي والثلاثين الفائز على مواطنه فيديريكو ديلبونيس 7-6 (7-5) و6-3.

من جهته أكد فيدرر أنّ الاصابة في ركبته التي حالت دون مشاركته في إنديان ويلز عام 2016 باتت "أمراً من الماضي، وهذا رائع".

أما نادال الذي خسر نهائي أستراليا أمام فيدرر، فيلتقي في الدور المقبل مواطنه فرناندو فرداسكو السادس والعشرين الفائز على الفرنسي بيار هوغ هيربير 7-6 (7-5) و6-1.

وفي حال فوز فيدرر ونادال، فإنّهما سيتواجهان معاً في الدور الرابع.

وخرج الكرواتي مارين سيليتش السادس من الدور الثاني بخسارته أمام الأميركي تايلور فريتز 6-4 و5-7 و4-6.

كما تأهل إلى الدور الثالث الياباني كي نيشيكوري الرابع بفوزه على البريطاني دانيال إيفانز 6-3 و6-4، والتونسي مالك الجزيري بتغلبه على الإسباني مارسيل غرانويرز الثاني والثلاثين 7-5 و6-3.

وفي الدور الثاني أيضاً، فاز الأميركي جاك سوك السابع عشر على السويسري هنري لاكسونن 6-3 وصفر-6 و6-4، والبلغاري غريغور ديميتروف الثاني عشر على الروسي ميخائيل يوجني 6-4 و6-صفر، والفرنسي لوكاس بوي الرابع عشر على الألماني يان-لينارد شتروف 6-3 و6-2، والأميركي دونالد يونغ على مواطنه سام كويري 6-3 و3-6 و6-3.