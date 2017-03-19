إنديان ويلز: فافرينكا يصطدم بمواطنه فيدرر في النهائي

بلغ السويسري ستانيسلاس فافرينكا المصنف ثالثاً المباراة النهائية لدورة إنديان ويلز الأميركية للتنس، للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية بفوزه على الإسباني بابلو كارينيو بوستا الحادي والعشرين 6-3 و6-2.

وأكد فافرينكا (31 عاماً) تفوقه على كارينيو بوستا وتغلب عليه للمرة الثالثة في 3 مواجهات جمعت بينهما حتى الآن بعد الأولى في نصف نهائي دورة إشتوريل البرتغالية عام 2013 في طريقه إلى إحراز اللقب، والثانية في ربع نهائي دورة جنيف العام الماضي عندما توّج أيضاً باللقب، قبل أن يفوز عليه اليوم في 64 دقيقة.

وهو الفوز الـ451 للسويسري في دورات رابطة اللاعبين المحترفين، وبلغ به النهائي الـ26 في مشواره الاحترافي المظفر بـ15 لقباً.

وكان فافرينكا المتوّج بثلاثة ألقاب كبرى في مسيرته (أستراليا المفتوحة عام 2014 ورولان غاروس عام 2015 وفلاشينغ ميدوز عام 2016) لكنه لم يحرز سوى لقب يتيم في دورات الماسترز حققه عام 2014 في مونتي كارلو، يخوض دورة الأربعة لدورة إنديان ويلز للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية.

وكانت دورة إنديان ويلز تشكل عقدة لفافرينكا لأنه لم يسبق أن وصل فيها إلى أبعد من الدور ربع النهائي (وصل إلى هذا الدور مرتين عامي 2008 و2011)، بيد أنه خطا خطوة كبيرة في فيها كونه بات على بعد مباراة واحدة من الظفر بلقبها.

ويلتقي فافرينكا في النهائي مع مواطنه روجيه فيدرر التاسع أو الأميركي جاك سوك السابع عشر.

ويلعب فافرينكا في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ تتويجه بفلاشينغ ميدوز العام الماضي.

ويلتقي فافرينكا في النهائي مواطنه روجيه فيدرر التاسع والذي تغلب على الأميركي جاك سوك السابع عشر 6-1 و7-6 (7-4) في 74 دقيقة في مواجهة نصف النهائي الثاني.

وهو الفوز الثالث لفيدرر على سوك في 3 مباريات جمعت بينهما حتى الآن بعد الأوليين عام 2015 في ثمن نهائي دورة إنديان ويلز بالذات ونصف نهائي دورة بال السويسرية.

وستكون المباراة النهائية ثأرية بالنسبة إلى فافرينكا الذي خسر المباريات الثلاث الأخيرة أمام مواطنه آخرها في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى مطلع العام الحالي.

وتأهل فيدرر إلى نصف نهائي إنديان ويلز دون أن يلعب حيث استفاد من انسحاب منافسه الأسترالي نيك كيريوس بسبب التسمم.

وكان فيدرر تخطى غريمه الإسباني رافاييل نادال في الدور الرابع، وسيحاول السويسري البالغ 35 عاماً مواصلة موسمه الواعد الذي استهله بإحراز لقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.

وتوّج فيدرر بلقب أستراليا المفتوحة للمرة الأولى منذ 2010 والخامسة في مسيرته، معزّزاً سجلّه القياسي في الغراند سلام بإحرازه لقبه الثامن عشر إلا أنّه كان الأول له في البطولات الأربع منذ 2012 حين توّج بطلاً لويمبلدون للمرة السابعة.

وكان فيدرر وصل إلى نهائي إنديان ويلز في مشاركتيه الأخيرتين عامي 2015 و2016، إلا أنه خسر في المرتين أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش الذي تنازل عن اللقب بخروجه من الدور الرابع على يد كيريوس.

وأحرز فيدرر لقب إنديان ويلز أربع مرات أعوام 2004 و2005 و2006 و2012، وهو يملك 24 لقباً في دورات الماسترز، آخرها عام 2015 في سينسيناتي.