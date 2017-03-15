إنديان ويلز: خروج دجوكوفيتش ونادال

أوقف الأسترالي نيك كيريوس سلسلة انتصارات نوفاك دجوكوفيتش في بطولة إنديان ويلز للتنس عند 19 مباراة متتالية بعد فوزه على اللاعب الصربي 6-4 و7-6 ليبلغ دور الثمانية الأربعاء بينما تغلب روجيه فيدرر بمجموعتين متتاليتين على رفائيل نادال.

وتغلب الأسترالي كيريوس على دجوكوفيتش في دور الثمانية لبطولة أكابولكو قبل نحو أسبوعين في أول مباراة بينهما وكرر ذلك الأربعاء ليتأهل لمواجهة فيدرر.

وفاز اللاعب السويسري 6-2 و6-3 على نادال في المواجهة 36 بينهما.

وكسر فيدرر، الذي تفوق على منافسه الاسباني في خمس مجموعات في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في يناير كانون الثاني، إرسال نادال في بداية المباراة ثم أنقذ فرصة لكسر إرساله ليتقدم 2-صفر.

وتقدم اللاعب السويسري 4-1 قبل أن ينهي المجموعة الأولى لصالحه وواصل ضغطه في الثانية لينتصر في النهاية.

وحجز السويسري الآخر ستانيسلاس فافرينكا الثالث بطاقته إلى ربع النهائي بفوه على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا بصعوبة 3-6 و6-3 و7-6 (7-4)، وسيواجه النمسوي دومينيك تييم الثامن الفائز على الفرنسي غايل مونفيس العاشر 6-3 و6-2.

وقال فافرينكا "أنا سعيد بالتأهل بالتأكيد. كنت محظوظاً لأنه ارسل مرتين لانهاء المباراة".

وفجر الأوروغوياني بابلو كويفاس مفاجأة كبيرة بفوزه الثمين والصعب على البلجيكي ديفيد غوفين المصنف 11 للبطولة بنتيجة 6-3 و3-6 و6-3.

وشق كويفاس المصنف 27 للبطولة طريقه بنجاح إلى دور الثمانية بعد مباراة استغرقت أكثر من ساعة واحدة ونصف الساعة ليلتقي في دور الثمانية مع الإسباني بابلو كارينو بوستا المصنف 21 للبطولة والذي تأهل إلى دور الثمانية بتغلبه على الصربي دوسان لايوفيتش 6-4 و7-6 (7-5).

وهذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها بوستا (25 عاماً) إلى دور الثمانية في إحدى بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة.

وواصل الياباني كي نيشيكوري انطلاقته الرائعة في البطولة وشق طريقه إلى دور الثمانية للبطولة بتغلّبه على الأميركي دونالد يانغ 6-2 و6-4.

وأنهى نيشيكوري المصنف الرابع للبطولة مغامرة منافسه الأميركي وتأهل لدور الثمانية الذي يلتقي فيه مع الأميركي جاك سوك المصنف السابع عشر والفائز على التونسي مالك الجزيري 6-4 و6-7 (1-7) و 5-7.