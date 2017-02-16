نيشيكوري بنجاح في بوينس أيرس
صعد الياباني كي نيشيكوري المصنف الأول في البطولة إلى الدور الثالث لبطولة بوينس أيرس للتنس الأربعاء.
ففي الدور الثاني من البطولة المقامة في الأرجنتين، فاز نيشيكوري على الأرجنتيني دييغو شوارتزمان بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بنتيجة 5-7 و6-2 و6-2.
وفاز الإسباني بابلو كارينيو المصنف الرابع في المنافسات على الإيطالي أليساندرو جيانيسي 6-1 و4-6 و6-4.
وانتصر البرتغالي جواو سوزا المصنف السادس في البطولة على الأرجنتيني فيدريكو ديلبونيس 7-5 و6-3.
وانسحب الأرجنتيني ليوناردو ماير من المواجهة أمام ألبرت راموس المصنف الخامس بينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم اللاعب الإسباني 6-7 و7-6 و1-صفر الذي تأهل للدور الثالث.
وفي مباريات من الدور الأول تأهل البرازيلي تياغو مونتيرو إلى الدور الثاني بفوزه على فيكتور إستريا من جمهورية الدومينيكان 6-2 و6-1.
وفاز النمساوي جيرالد ميلتزر على الإيطالي بابلو لورينتسي المصنف الثامن في البطولة بنتيجة 6-3 و6-3.