نيشيكوري بنجاح في بوينس أيرس

ففي الدور الثاني من البطولة المقامة في الأرجنتين، فاز نيشيكوري على الأرجنتيني دييغو شوارتزمان بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بنتيجة 5-7 و6-2 و6-2.

وفاز الإسباني بابلو كارينيو المصنف الرابع في المنافسات على الإيطالي أليساندرو جيانيسي 6-1 و4-6 و6-4.

وانتصر البرتغالي جواو سوزا المصنف السادس في البطولة على الأرجنتيني فيدريكو ديلبونيس 7-5 و6-3.

وانسحب الأرجنتيني ليوناردو ماير من المواجهة أمام ألبرت راموس المصنف الخامس بينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم اللاعب الإسباني 6-7 و7-6 و1-صفر الذي تأهل للدور الثالث.

وفي مباريات من الدور الأول تأهل البرازيلي تياغو مونتيرو إلى الدور الثاني بفوزه على فيكتور إستريا من جمهورية الدومينيكان 6-2 و6-1.



وفاز النمساوي جيرالد ميلتزر على الإيطالي بابلو لورينتسي المصنف الثامن في البطولة بنتيجة 6-3 و6-3.