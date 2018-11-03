نيشيكوري بدلاً من دل بوترو المصاب في البطولة الختامية

وانضم نيشيكوري إلى الصربي نوفاك دجوكوفيتش، الإسباني رافايل نادال، السويسري روجيه فيدرر، الألماني ألكسندر زفيريف، الجنوب أفريقي كيفن أندرسون، الكرواتي مارين تشيليتش والنمساوي دومينيك تييم، في البطولة النخبوية التي تنطلق في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وتعرض دل بوترو، الذي وصل إلى أعلى تصنيف له مطلع السنة (3)، لإصابة بركبته خلال مشاركته في دورة شنغهاي الصينية الشهر الماضي.

وقال دل بوترو "من المحبط ألا أتمكن من المشاركة في لندن".

وتابع "هذه دورة مميزة وحاولت أن أقوم بكل ما في وسعي كي تتحسن ركبتي. إعادة التأهيل جيدة لكنني أحتاج إلى مزيد من الوقت".

وسيشارك نيشيكوري (28 عاماً) للمرة الرابعة في البطولة الختامية بعد وصوله إلى نصف نهائي 2014 و2016.

