نهائي صوفيا بين ديميتروف وغوفان

وفاز ديميتروف المصنف ثالثًا في البطولة على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي 6-1 و6-3 بنحو ساعة السبت في نصف النهائي، وغوفان على الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت الرابع 5-7 و6-4 و7-6 (7-3) في ساعتين و44 دقيقة.

وستشكل مباراة النهائي مناسبة ثأرية لغوفان الذي خسر أمام ديميتروف نهاية الشهر الماضي في ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة.

وكان باوتيستا أحرز لقب العام الماضي على حساب الصربي فيكتور ترويسكي الذي خسر الجمعة أمام ديميتروف.