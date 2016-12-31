نادال بطلاً لدورة أبوظبي

وعانى الإسباني (30 عاماً) كثيراً الموسم الماضي من إصابة في رسغه الأيسر أبعدته عن الملاعب فترات طويلة، واقتصرت ألقابه في 2016 على دورتي برشلونة وموناكو.

وتراجع المصنف الأول سابقاً، والفائز بـ 14 لقباً في البطولات الكبرى، إلى المركز التاسع في التصنيف العالمي، وهو الأسوأ له منذ 2004.

وكسر غوفان (26 عاماً) المصنف 11 عالمياً والذي أقصى المصنف أول البريطاني أندي موراي في نصف النهائي الجمعة، ارسال نادال مطلع المجموعة الثانية فتقدم 3-1، بيد أن الإسباني المخضرم عادل ثم حسم المباراة في أقل من ساعتين.

وقال نادال للصحافيين: "أنا سعيد بالفوز باللقب، وتحقيق بطولة في بداية الموسم أمر جيد ودافع لتقديم أداء مميز في الموسم الجديد".

وسيخوض نادال بطول بريزبين الأسترالية فيما ينتقل غوفان إلى قطر لخوض منافسات دورة الدوحة.

وأنهى موراي الدورة في المركز الثالث بعد فوزه على الكندي ميلوش راونيتش 6-3 و7-6 (8-6).

وهذا الفوز العاشر على التوالي لموراي على راونيتش والثامن في 2016.

وأحرز موراي لقب الدورة عامي 2009 و2015، وقدم هذه السنة مستوى استثنائيًا مكنه من إزاحة الصربي نوفاك دجوكوفيتش عن صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، ليصبح أول بريطاني يحقق هذا الانجاز منذ اعتماد نظام التصنيف عام 1973.

ويخوض موراي دورة الدوحة، قبل التوجه إلى ملبورن لخوض منافسات بطولة أستراليا المفتوحة أولى الدورات الأربع الكبرى.