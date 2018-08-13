نادال المتوّج بتورونتو يعلن انسحابه من دورة سينسيناتي

أعلن الإسباني رافايل نادال المصنف أول عالميا والمتوج بدورة تورونتو الكندية الاحد، انسحابه من دورة سينسيناتي الأميركية لكرة المضرب التي تنطلق اليوم.

وكان نادال تغلب على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6-2 و7-6 (7-4) في المباراة النهائية للدورة الكندية محرزا لقبه الـ80 في مسيرته، لكنه قرر تغيير برنامجه للمحافظة على لياقته البدنية.

وقال نادال في بيان "أنا آسف جدا لأعلن بأنني لن اشارك في دورة سينسيناتي هذا العام. السبب هو شخصي لأني اردت الاعتناء بجسدي ومحاولة البقاء في صحة جيدة كما اشعر الآن".

وتابع "أنا ممتن جدا لصديقي أندري سيلفا مدير دورة سينسيناتي الذي تفهم الوضع وما قلت له بعد اتصالي به" متمنيا النجاح للدورة بقوله "أنا واثق من ان الدورة ستصيب نجاحا واتمنى له (مدير الدورة) وفريقه الأفضل".

وسيكون السويسري روجيه فيدرر الأعلى تصنيفا في الدورة في المركز الثاني علما بأن الاخير لم يشارك في دورة تورونتو من أجل المحافظة على لياقته البدنية.

وكان نادال المح إلى امكانية انسحابه من دورة سينسيناتي بعد تتويجه باللقب في تورونتو وقال في هذا الصدد "يتعين علينا اتخاذ قرار في ما يتعلق بما سيحصل الأسبوع المقبل والأسبوعين المقبلين. هناك أيضا بطولة كأس ديفيس بعد بطولة الولايات المتحدة المفتوحة".

وختم "ما يهمني أن ألعب، اريد التواجد في كل مكان. اعشق هذه الرياضة ولا احبذ الغياب عن الدورات. لكن في بعض الأحيان إذا لم تتوقف من تلقاء نفسك، فإن جسدك يطالبك بذلك وبالتالي هذه هي التجربة التي اعيشها حاليا".

