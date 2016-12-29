نادال إلى نصف نهائي بطولة أبو ظبي الاستعراضية

ويلاقي الإسباني في نصف النهائي الجمعة، الكندي ميلوش راونيتش الثالث، في إعادة لنهائي العام الماضي عندما أحرز الإسباني اللقب بفوزه 7-6 (7-2) و6-3 ليتوج للمرة الثالثة في البطولة التي انطلقت عام 2009 وتقام على الملاعب الصلبة.

وجنبت القرعة راونيتش خوض مباراة في الدور الأول.

وعانى نادال (30 عاماً) كثيراً الموسم الماضي من الإصابات التي أبعدته عن الملاعب فترات طويلة، واقتصرت ألقابه هذه السنة على دورتي برشلونة وموناكو، احدى دورات الألف نقطة للماسترز.

وتراجع المصنف الأول سابقاً، والفائز بـ 14 لقب في البطولات الكبرى، إلى المركز التاسع في التصنيف العالمي، الأسوأ له منذ 2004.

ويسعى الإسباني للعودة بقوة إلى المنافسات هذا الموسم.

وقال للصحافيين في أبوظبي "أرغب في الاستمرار لبضع سنوات إضافية وأشعر بما يكفي من التحفيز لكي أكون هنا. أعتقد أنه بإمكاني المنافسة على الألقاب المهمة في السنوات الثلاثة المقبلة".

وقلل من تأثير الإصابات عليه، قائلاً: "أعتقد أنني بصحة جيدة وهذا الأهم. أشعر بأن ركبتي لا تعانيان حالياً، وآمل في الاستمرار هكذا".

وعن نصف النهائي أمام راونيتش، شدد نادال على حاجته للتركيز على ارساله لاسيما في ظل "تحسن" مستوى منافسه.

وفي مباراة ثانية من الدور الأول، فاز البلجيكي دافيد غوفان الحادي عشر على الفرنسي جو ويلفريد تسونغا 7-6 و6-4.

ويلاقي غوفان في نصف النهائي الجمعة المصنف أول البريطاني أندي موراي.

وأحرز موراي لقب الدورة عامي 2009 و2015، وقدم هذه السنة مستوى استثنائياً مكنه من إقصاء الصربي نوفاك دجوكوفيتش عن صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، ليصبح أول بريطاني يحقق هذا الانجاز منذ اعتماد نظام التصنيف عام 1973.