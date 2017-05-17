نادال إلى ثمن نهائي روما بانسحاب ألماغرو

تأهل الإسباني رافايل نادال المصنف رابعاً على العالم إلى الدور ثمن النهائي من دورة روما الإيطالية لكرة المضرب، خامسة دورات الماسترز للألف نقطة، بفوزه الأربعاء على مواطنه نيكولاس ألماغرو 3-صفر ثم بالانسحاب.

ويبدو نادال الفائز بدورات مونتي كارلو الفرنسية وبرشلونة ومدريد الاسبانيتين، مرشحاً بقوة لاعتلاء المنصة في روما على رغم مشاركة الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي سبق للإسباني أن هزمه في نصف النهائي وجرده من لقب دورة مدريد، قبل ان يتوج في عاصمة بلاده.

وصرح نادال تعليقاً على اصابة مواطنه "من الصعب معرفة ما حصل له، علينا الانتظار.. شعر بشيء ما في ركبته وحتى الاطباء لا يعرفون حقيقة الأمر".

وأكد نادال (30 عاماً) ارتياحه لما يحققه في الفترة الأخيرة، قائلاً "أنا سعيد من كل شيء حتى الآن. ثمة دائماً أمور يجب تحسينها، ولكن الآن ليست اللحظة المناسبة لقول أن ثمة ما لا يسير بشكل جيد".

وعزا نادال نجاحاته إلى التدريب في بداية الموسم "تدربت بشكل جيد وبقوة خلال شهر ونصف الشهر لأني لم أكن مصاباً. هذا كل ما في الأمر. عندما لا يسمح لك جسمك بذلك، تصبح الأمور أكثر تعقيداً".

ويلتقي نادال بطل روما سبع مرات (رقم قياسي) آخرها في 2013 في الدور المقبل مع الفائز من مباراة الأميركي جاك سوك الثالث عشر والتشيكي ييري فيسيلي.

وفاز الياباني كي نيشيكوري المصنف سابعاً على الاسباني دافيد فيرر 7-5 و6-2، وسيواجه في ثمن النهائي الارجنتيني خوان مارتن دل بوترو الذي تغلب على البريطاني كايل ادموند 7-5 و6-4.

وتابع الألماني الشاب ألكسندر زفيريف (20 عاماً) السادس عشر مشواره وبلغ ثمن النهائي على حساب الصربي فيكتور ترويسكي 6-3 و6-4، ليلاقي الايطالي فابيو فونييني الذي جرد البريطاني آندي موراي المصنف أول عالمياً من اللقب، وأسقطه الثلاثاء في الدور الثاني، علماً أن موراي أعفي من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الثمانية الأوائل.

وكان موراي أحرز لقب نسخة 2016 على حساب ديوكوفيتش، كاسرا بذلك احتكار الصربي ونادال للقب لمدة 11 عاماً متتالياً.