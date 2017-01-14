مولر يحرز باكورة ألقابه في سيدني

واحتاج مولر (34 عاماً) إلى 88 دقيقة لحسم المواجهة الأولى بينه وبين ايفانز، ليحرم الأخير التتويج بلقبه الأول في أول نهائي في مسيرته، وأن يصبح أول بريطاني يحرز لقب سيدني منذ تيم هنمان عام 1997.

وهو اللقب الأول لمولر بعد 16 عاماً في ملاعب الكرة الصفراء، وهو فك النحس الذي لازمه في الدورة الأسترالية في العامين الأخيرين عندما توقف مشواره في دور الأربعة.

وخسر مولر 5 مباريات نهائية في مسيرته: الأولى في دورة واشنطن عام 2004 أمام الأسترالي ليتون هيويت، والثانية في لوس أنجليس الأميركية 2005 أمام الأميركي اندريه اغاسي، والثالثة في اتلانتا الأميركية 2012 أمام الاميركي اندي روديك، والرابعة في هرتوغنبوش الهولندية 2016 أمام الفرنسي نيكولا ماهو، والخامسة في نيوبورت الأميركية العام الماضي أيضاً أمام الكرواتي ايفو كارلوفيتش.