موراي: البقاء في القمة يشكل تحدياً صعباً

وتناول موراي الذي يخوض الأحد بطولة فرنسا الكبرى على ملاعب رولان غاروس، والتي حل فيها وصيفاً العام الماضي للصربي نوفاك دجوكوفيتش، تراجع نتائجه منذ بداية الموسم الحالي، بعد نهاية ناجحة في موسم 2016، أتاحت له خلع دجوكوفيتش عن رأس لائحة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين.



وهنا الحوار:

* أكدت أن الشهرين الماضيين كانا صعبين. هل يعود ذلك إلى الجهود التي بذلتها في نهاية موسم 2016 لتصبح الرقم واحد؟

- لا أعتقد أن الأمر كذلك. في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير الماضيين، كنت أتطلع إلى استعادة مستواي الذي وصلت اليه العام الماضي. وبكل بساطة، لم ألعب جيداً في الشهرين الأخيرين. وقد عانيت مشكلة في كوعي (الأيمن). ولم أتمكن من التدريب كما كنت أتمنى. وناقشت هذا الأمر مع فريق عملي. وكان علي أن أتمرن بقوة، وتمضية وقت أكبر على الملاعب لصقل أدائي. وكان ذلك الطريق الوحيد لاستعادة الثقة، وهذا ما حاولت القيام به. وآمل أن ألعب افضل وقت انطلاق البطولة (رولان غاروس).

* ألا تعتقد أن الأمر طبيعي أن تواجه صعوبات بعد احرازك بطولة خمس دورات على التوالي، بينها دورات ماسترز، في غضون أقل من شهرين (تشرين الأول/اكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر)؟

-هذا الأمر يحصل غالباً في الرياضة. الحفاظ على الدافع والتركيز خلال فترة طويلة أمران في غاية الصعوبة. في نهاية العام الماضي، بذلت جهوداً كبيرة، وكلفني ذلك الكثير من التركيز، وحققت الهدف الأهم في مسيرتي. وقد عرفت فترة مماثلة قبل احراز لقبي الكبير الأول في (الغراند سلام) بفوزي ببطولة الولايات المتحدة (2102) وبعدها عندما أحرزت ويمبلدون للمرة الاولى (2013). ولطالما كان فوزي في ويمبلدون الهدف الأساسي من مزاولتي كرة المضرب. وصرت البريطاني الأول يفوز هناك (في ويمبلدون) منذ فترة طويلة. وعندما نجحت أخيراً، شكرت ربي على ذلك. بعد ذلك كان علي تحديد أهداف جديدة في مسيرتي. وعلي الآن التفكير بالمستقبل، والحفاظ على الحافز بالفوز بالبطولات الكبرى.

* هل تعتبر أن لعبة كرة المضرب متطلبة؟

-انها رياضة متطلبة. نسافر كثيراً، ونخوض عدداً كبيراً من البطولات في موسم ينتهي متأخراً في تشرين الثاني/نوفمبر. ولا وقت لدينا لأخذ قسط من الراحة لفترة قصيرة.

وفي حال الغياب عن عدد من الدورات، فإنك تتراجع في ترتيب المحترفين، ويعيرك الناس مثلاً بأنك مصنف سابعاً، معتبرين هذا الأمر غير جيد. في المقابل، فإن الوصول إلى توازن بين خوض مباريات كثيرة والتقدم في لائحة الترتيب كما نستحق، وأخذ قسط من الراحة للحفاظ على نفس الوتيرة من المستوى، يعتبر أمراً صعباً ويشكل تحدياً.

وهذا ما نجحت في الوصول إليه العام الماضي عن عمر 29 سنة، وكان أمراً جديداً بالنسبة إلي. مضت 10 سنوات أو 11 سنة لي على الملاعب من دون أن أعرف ما ينتظرني خلال مبارياتي، ومن دون أن أعرف كم يلزمني من وقت للراحة ومن وقت مماثل للتحضير. انها (كرة المضرب) رياضة صعبة، لكنها تعطيك مكافأة في المقابل، خصوصاً عندما تحصد ثمار جهودك".