لقب ثالث على التوالي لكويفاس في ساو باولو

وكان كويفاس (31 عاما) فاز في نهائي العام قبل الماضي على الإيطالي لوكا فاني، ثم احتفظ باللقب العام الماضي على حساب الإسباني بابلو كارينيو بوستا، علماً بأنه تخطى الأخير في دور الأربعة هذا العام.

واستغرقت المباراة 3 ساعات و5 دقائق وأقيمت على مدى يومين بسبب المطر الذي تسبب في تأجيلها أول من أمس الأحد عندما توقفت في المجموعة الثانية والنتيجة لصالح الأسباني 7-6 (7-3) و3-3.

ولدى استئنافها الاثنين، كسر كويفاس إرسال راموس ليتقدم 4-3 قبل ان ينهي المجموعة الثانية في صالحه 6-4 وهي النتيجة ذاتها التي حسم بها المجموعة الثالثة الحاسمة، وتوج باللقب السادس في تاسع مباراة نهائية في مسيرته الاحترافية بعد باشتاد السويدية عام 2014 واوماغ الكرواتية في العام ذاته وريو دي جانيرو 2016.

وأكد كويفاس أفضليته على راموس وتغلب عليه للمرة الرابعة في 5 مواجهات جمعت بينهما حتى الآن، الأولى عام 2010 في دورة فالنسيا، والثانية والثالثة العام الماضي في دورتي بوينوس ايرس وبرشلونة، قبل أن يتغلب عليه أمس. وكانت الخسارة الوحيدة في دورة مدريد للماسترز عام 2015.

