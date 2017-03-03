كويفاس وكارينيو إلى ربع نهائي ساو باولو

في الدور الثاني، تغلب كويفاس المصنف ثالثًا في البطولة على الأرجنتيني فاكوندو باغنيس 6-2 و6-2، وكارينيو بوستا الأول في البطولة على البرازيلي جواو سوزا 6-4 و6-2.

وشارك المصنفون الأربعة الأوائل بدءاً من الدور الثاني بعد اعفائهم من خوض الدور الأول.

ويلعب كويفاس في ربع النهائي مع الأرجنتيني الآخر دييغو شفارتسمان السادس في البطولة الذي تغلب على النمساوي جيرالد ميلتسر 6-2 و6-2، وكارينيو بوستا مع الإيطالي فابيو فونييني الخامس في المنافسات الفائز على مواطنه أليساندرو جانيسي 7-6 (7-1) و7-6 (7-3).