كويفاس وفيرر يغادران بوينوس أيرس

ويلعب دولغوبولوف في ربع النهائي مع النمساوي جيرالد ميلتسر الذي هزم الأرجنتيني غيدو أندريوتزي 7-6 (7-4) و6-3.

ولم يكن الإسباني دافيد فيرر المصنف ثالثاً أفضل حالاً من كويفاس وسقط بدوره أمام الأرجنتيني كارلوس بيرلوك 4-6 و2-6.

ويلتقي بيرلوك في ربع النهائي مع البرازيلي تياغو مونتيرو الذي تأهل على حساب الإسباني الآخر طومي روبريدو.

وكان النمساوي دومينيك تييم توج بلقب العام الماضي بفوزه على الإسباني نيكولاس ألماغرو، وهو يغيب عن نسخة هذا العام بعدما فضل المشاركة في دورة روتردام الهولندية.





