كأس ديفيس: فرنسا إلى نصف النهائي

وحسم الثنائي نيكولاس ماهو وجوليان بينيتو تأهل فرنسا بكسبهما مباراة الزوجي على حساب جايمي موراي ودومينيك إينغلوت 7-6 (9-7) و5-7 و7-5 و7-5.

وكانت فرنسا تقدمت 2-صفر في اليوم الأول الجمعة بفوز لوكاس بويي على كايل إدموند 7-5 و7-6 (8-6) و6-3، وجيريمي شاردي على دانيال إيفانز 6-2 و6-3 و6-3.

وباتت فرنسا، حاملة اللقب 9 مرات، أول المتأهلين إلى دور الأربعة المقرر في أيلول/سبتمبر المقبل، وهي ستلاقي صربيا أو إسبانيا.

وباتت مباراتا الفردي الأخيرتان الأحد هامشيتين، حيث يلعب بويي مع إيفانز، وشاردي مع إدموند.

وتخوض بريطانيا ربع النهائي في غياب نجمها أندي موراي المصنف أول عالمياً بسبب إصابة في الكوع اضطرته إلى الانسحاب من دورة ميامي الأسبوع قبل الماضي، بينما يغيب جو ويلفريد تسونغا وريشار غاسكيه وغايل مونفيس عن صفوف فرنسا، الأول لاعتذاره لأسباب شخصية، والثاني لخضوعه لعملية الزائدة الدودية، والثالث لتعافيه للتو من إصابتين في الركبة والقدم.