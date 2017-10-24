فوز افتتاحي سريع لفيدرر في بازل

ولم يبذل فيدرر المولود في بازل والفائز بلقب دورتها سبع مرات أي جهد للتخلص من عقبة الأميركي الذي يشارك في الدورة ببطاقة دعوة.

وكان تيافوي صمد طويلا أمام فيدرر في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز وخسر أمامه بصعوبة في خمس مجموعات.

وبالإضافة لإمكانية تتويجه بلقب ثامن في هذه الدورة، فان فيدرر يسعى لتقليص الفارق ايضا عن الاسباني رافايل نادال متصدر التصنيف العالمي للاعبين المحترفين متقدما عليه بفارق 1960، علما بان تتويج السويسري في هذه الدورة سيمنحه 500 نقطة.

ولا تزال أمام اللاعبين، دورة وبطولة قبل نهاية العام الحالي وهما دورة باريس بيرسي وبطولة الماسترز في لندن.

ويلتقي فيدرر في الدور المقبل مع الفرنسي بونوا بير الفائز على الأميركي ستيف جونسون 6-3 و7-6 (7-4).

وتوج فيدرر خلال مشاركاته في هذه الدورة 16 مرة بين عامي 1998 و2015، بطلا سبع مرات وخاض خمس مباريات نهائية اخرى فيها علما بانه غاب العام الماضي بداعي الاصابة.