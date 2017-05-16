صاحب الأرض فونييني يجرّد موراي لقب دورة روما

وهي المرة الثانية على التوالي التي يخرج فيها موراي مبكراً من إحدى دورات الماسترز بعدما ودّع دورة مدريد الإسبانية الأسبوع الماضي من ثمن النهائي بخسارته أمام الكرواتي بورنا كوريتش.

واحتاج فونييني إلى ساعة و34 دقيقة لتحقيق فوزه الثالث في 6 مواجهات جمعته بالبريطاني.

وكاد فونييني ينهي المباراة في زمن قياسي عندما تقدّم 5-1 في المجموعة الثانية بعد نحو ساعة، بيد أنّ البريطاني استعاد شيئاً من عافيته وكسب 3 أشواط متتالية مقلصاً الفارق الى 4-5 قبل أن ينجح الإيطالي في كسب الشوط العاشر وينهي المجموعة والمباراة في مصلحته.

وأرهق فونييني منافسه بالكرات الساقطة قرب الشبكة ولم يستطع الأخير إنقاذ أيّ منها.

ويعاني البريطاني (29 عاماً) متصدر التصنيف العالمي، صعوبات هذا الموسم الذي لم يحرز فيه سوى لقب دورة دبي.

وكان موراي أحرز لقب نسخة العام الماضي على حساب الصربي نوفاك دجوكوفيتش وكسر احتكار الأخير والإسباني رافاييل نادال للقب مدة 11 عاماً متتالياً.

ويلتقي فونييني في الدور المقبل مع الصربي فيكتور ترويسكي أو الألماني ألكسندر زفيريف.