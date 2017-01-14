سوك يحرز لقب دورة أوكلاند

وهو اللقب الثاني لسوك المصنف 23 عالمياً في مسيرته الاحترافية بعد الأول في هيوستن عام 2015، وعوض بالتالي إهداره فرصة إحراز اللقب العام الماضي عندما اضطر إلى الانسحاب من النهائي في المجموعة الثانية أمام الإسباني روبرتو باوتيستا اغوت بسبب نزلة برد وكانت النتيجة تشير إلى تقدم الأخير 6-1 و1-صفر.

وقال سوك "الفوز بالدورة وتمضية أسبوع كامل دون أن تتعرض إلى أي خسارة يعطي ثقة كبيرة ليس فقط على المدى القصير... ولكن أيضاً بالنسبة الى السنة كلها". وأضاف سوك: "لكل لقب نكهة رائعة".

وحسم الأميركي المجموعة الأولى بسهولة 6-3، وبدا في طريقه إلى حسم الثانية والمباراة في صالحه عندما تقدم 5-4 وصفر-30 على إرسال البرتغالي، بيد أن الأخير كسب 4 نقاط متتالية وأدرك التعادل 5-5 قبل أن يكسب المجموعة 7-5، فارضاً مجموعة فاصلة.

وفرض التعادل نفسه في المجموعة الثالثة حتى الشوط الثامن عندما نجح سوك في كسر إرسال سوزا ليتقدم 5-3 ثم كسب الشوط الأخير لينهي المجموعة في صالحه 6-3 والمباراة في أقل من ساعتين.

وثأر سوك لخسارته أمام سوزا في المواجهة الأولى بينهما في الدور الأول لدورة مدريد للماسترز العام الماضي.