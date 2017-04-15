سوك في نصف نهائي هيوستن

واصل الأميركي جاك سوك المصنف أول في البطولة تقدمه نحو لقب دورة هيوستن الأميركية الدولية في كرة المضرب، ببلوغه الدور نصف النهائي بعد فوزه على الإسباني فيليسيانو لوبيز السادس في المنافسات 7-6 (8-6) و1-6 و6-4.

إلى ذلك، حقق الأميركي الشاب إرنستو إيسكوبيدو (20 عاماً) مفاجأة بإسقاطه مواطنه جون إيسنر الثاني في البطولة من ربع النهائي.

وبعدما عانى لحسم المجموعة الأولى لصالحه، تنازل سوك (24 عاماً) عن المجموعة الثانية لمصلحة منافسه الإسباني لكنه حافظ على رباطة جأشه في الثالثة وتمكن من تحقيق الفوز على لوبيز.

ويأمل سوك في مواصلة زحفه لإحراز لقب هذه الدورة التي كانت باكورة ألقابه عام 2015. وانتظر الأميركي حتى هذا الموسم ليضيف إلى سجله لقبي أوكلاند وديرلاي بيتش إلى سجله.

ويلاقي سوك في نصف النهائي مواطنه ستيف جونسون الرابع في البطولة والذي أقصى الإسباني فرناندو فرداسكو الخامس بسهولة 6-2 و6-4.