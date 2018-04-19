زفيريف يعاني مجدداً قبل بلوغ ربع نهائي مونتي كارلو

في الدور الثالث الخميس، احتاج زفيريف إلى ثلاث مجموعات للتفوق على شتروف 6-4، 4-6، و6-4، في مباراة امتدت ساعتين وثلاث دقائق.

وكان الألماني الشاب (20 عاما) الذي يعد من أبرز المواهب الصاعدة في كرة المضرب حاليا، قد احتاج في الدور الماضي إلى نحو ساعتين وثلاث مجموعات للفوز على جيل مولر من لوكسمبورغ 4-6 و6-3 و6-2.

وقد يلاقي زفيريف في ربع النهائي، شقيقه الأكبر ميشا (30 عاما)، في حال فوز الأخير على الفرنسي ريشار غاسكيه في الدور الثالث.

وقال زفيريف "آمل في فوز شقيقي وسيكون غدا (ربع النهائي) يوما رائعا"، علما بأن ألكسندر سيحتفل الجمعة بعيد ميلاده الحادي والعشرين.

وتوج ألكسندر زفيريف الموسم الماضي بلقبي دورتي روما ومونتريال للماسترز على حساب العملاقين الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر، كما وصل إلى نهائي دورة ميامي للماسترز أيضا مطلع الشهر الحالي قبل أن يخسر بصعوبة بالغة أمام الأميركي جون ايسنر.

وتأهل إلى ربع النهائي أيضا البلجيكي دافيد غوفان السادس بفوزه على الإسباني روبرتو باوتيستا اغوت 6-4 و7-5.



