زفيريف يصعد إلى نهائي دورة مونبلييه

خرج الفرنسي جو ويلفريد تسونغا المصنف ثانياً في البطولة من نصف نهائي دورة مونبلييه الفرنسية الدولية في كرة المضرب البالغة جوائزها أكثر من 540 ألف يورو، لخسارته السبت أمام الألماني ألكسندر زفيريف الرابع على البطولة 7-6 (8-6) و2-6 و4-6.

ويلتقي الواعد زفيريف المصنف 21 عالمياً في النهائي مع الفرنسي الآخر ريشار غاسكيه المصنف ثالثاً في البطولة والـ22 عالمياً والفائز بسهولة على مواطنه بنوا بير 6-2 و6-2.