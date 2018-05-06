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دوري أبطال أوروبا
تنس المحترفين

زفيريف يحتفظ بلقب دورة ميونيخ

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احتفظ الألماني ألكسندر زفيريف المصنف أول بلقبه بطلاً لدورة ميونيخ الألمانية على الملاعب الترابية إثر فوزه على مواطنه فيليب كولشرايبر السادس 6-3 و6-3 الأحد في المباراة النهائية.

REUTERS

واللقب هو السابع في مسيرة زفيريف الذي تعلق عليه بلاده أمالاً عريضة، والأول هذا العام. 

ونجح زفيريف في استغلال أول فرصة لحسم المباراة في مصلحته لينهيها في ساعة و11 دقيقة. 

وسنحت الفرصة أمام كولشرايبر لكسر إرسال منافسه في الشوط السادس من المجموعة الأولى، لكنه لم يحسن استغلالها قبل أن يخسر ارساله في الشوط التالي والمجموعة في 38 دقيقة. 

ولم يكن المخضرم كولشرايبر (34 عاماً)، الفائز باللقب ثلاث مرات في ميونيخ، قد خسر أي مجموعة منذ بداية النسخة الحالية.

ونجح زفيريف في كسر ارسال منافسه مطلع المجموعة الثانية ليتقدم 2-1 لكن منافسه رد التحية مباشرة ليعادل الأرقام.

وكانت الكلمة الأخيرة لزفيريف (21 عاماً) الذي كسر ارسال كولشرايبر مجدداً في الشوط الثامن قبل أن يفوز بالمباراة. 
 

دورة ميونيخ ألكسندر زفيريف
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