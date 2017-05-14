روما: فونييني يعبر ويصطدم بموراي في الدور الثاني

ويلتقي فونييني في الدور الثاني البريطاني أندي موراي الأول وحامل اللقب الذي أعفي من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الثمانية الأوائل.

وكان موراي أحرز لقب النسخة الأخيرة بفوزه على الصربي نوفاك دجوكوفيتش في المباراة النهائية. ويعاني البريطاني متصدر التصنيف العالمي ووصيف بطل العام الماضي، صعوبات هذا الموسم الذي لم يحرز فيه سوى لقب دورة دبي.

وصنف ديوكوفيتش حامل اللقب 4 مرات آخرها عامي 2014 و2015، ثانياً ويبدأ مشواره بمواجهة الإيطالي جانلوكا ماجي المشارك ببطاقة دعوة أو لاعب صاعد من التصفيات.

ويحمل الإسباني رافايل نادال الرقم القياسي في عدد الألقاب في الدورة برصيد 7 آخرها عام 2013. وصنّف "الماتادور" رابعاً ويستهل مشواره بمواجهة الإيطالي أندرياس سيبي المشارك ببطاقة دعوة أو لاعب صاعد من التصفيات.

وبلغ الدور الثاني أيضاً الأميركي جون إيسنر بفوزه على الإسباني ألبرت راموس الرابع عشر 6-7 (4-7) و7-6 (7-4) و6-1، والإسباني فرناندو فرداسكو بتغلبه على الأميركي دونالد يونغ 6-3 و6-3، والتشيكي ييري فيسيلي بفوزه على البريطاني دانيال إيفانز 6-3 و6-1.

وفي الدور المقبل، يلعب إيسنر مع أحد الألمانيين فيليب كولشرايبر أو فلوريان ماير، وفرداسكو مع البلجيكي دافيد غوفان التاسع أو لاعب صاعد من التصفيات، وفيسيلي مع الأميركي جاك سوك الحادي عشر أو الأرجنتيني دييغو شفارتسمان.