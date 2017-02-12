ديميتروف بطلاً لدورة صوفيا

واللقب هو الثاني لديميتروف (25 عاماً) المصنف 13 عالمياً، في 2017 بعد تتويجه مطلع العام في بريزابين الأسترالية، والسادس في مسيرته.

وحقق ديميتروف باكورة ألقابه عام 2013 في دورة ستوكهولم، وحصد في العام التالي ثلاثة ألقاب صام بعدها طوال 2015 و2016 قبل أن يحرز اللقب الخامس في بريزابين.

وحقق ديميتروف أفضل بداية بين جميع اللاعبين حيث لم يخسر إلا مرة واحدة في المباريات الـ15 التي خاضها منذ الثاني من كانون الثاني/يناير، وكان سقوطه الوحيد في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أول البطولات الأربع الكبرى، على يد الإسباني رافايل نادال الذي خسر بدوره في النهائي أمام غريمه السويسري روجيه فيدرر.

في المقابل، فشل غوفان في الثأر لخسارته أمام ديميتروف في ربع نهائي البطولة الأسترالية.

واعتمد البلغاري أمام جمهوره بشكل كبير على ارسالاته القوية، وحقق 10 ارسالات ساحقة (مقابل إثنين لمنافسه)، وتقدم في المجموعة الثانية 5-صفر قبل أن يعود البلجيكي المصنف 11 في العالم ويكسب أربعة أشواط متتالية (4-5) قبل أن يخسر الشوطين الأخيرين.

وبدا غوفان منهكاً في نهاية اللقاء جراء الجهد الذي بذله الليلة الماضية للتخلص من بطل العام الماضي الإسباني روبرتو باوتيستا حيث استغرقت المباراة بينهما في نصف النهائي ساعتين و44 دقيقة، فيما تغلب ديميتروف على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي في أقل من ساعة.