دورة مونتي كارلو: نهائي إسباني بين نادال وفينولاس

وسيطر نادال على الدورة باحرازه ثمانية القاب متتالية بين 2005 و2012 قبل أن ينهي الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول في حينها احتكاره له بفوزه عليه في نهائي 2013.

الا أن نادال توج بلقبه التاسع في نسخة 2016 على حساب الفرنسي غايل مونفيس.

واستعاد نادال جزئاً من مستواه هذا الموسم فبلغ نهائي بطولة ملبورن الأسترالية ودورة ميامي، ليخسر في المرتين أمام السويسري روجيه فيدرر المبتعد هذه الفترة عن الملاعب للراحة.

وكاد غوفان الذي أطاح الجمعة بالصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف ثانياً في ربع النهائي يتقدم 4-2 في الشوط السادس للمجموعة الأولى،

وأرسل نادال كرة خارج الخط كما أظهرت الكاميرا، الا أن الحكم مورييه نزل عن كرسيه وأشار إلى صحة الكرة، فخسر غوفين الشوط وتعادل اللاعبان 3-3.

ويلتقي نادال في النهائي مواطنه ألبرت راموس -فينولاس المصنف 24 عالمياً، بفوزه على الفرنسي لوكاس بويي (17 عالمياً) 6-3 و5-7 و6-1.

وخسر الفرنسي ارساله 3 مرات في المجموعة الأولى التي حسمها راموس- فينولاس 6-3. لكنه عوض في الثانية قبل أن تذهب إلى شوط حاسم "تاي بريك" 7-5.

وفي الثالثة الحاسمة، سحق الاسباني صاحب الأرض 6-1 وحجز بطاقة النهائي.

وكان راموس-فينولاس بلغ نصف النهائي على حساب الكرواتي مارين سيليتش الخامس، وأقصى قبلها البريطاني اندي موراي المصنف أول عالمياً.

ويتألق الإسباني على الملاعب الترابية هذا الموسم، وبلغ دور الأربعة في دورتي كيتو الاكوادورية وريو دي جانيرو البرازيلية ونهائي دورة ساو باولو البرازيلية عندما خسر أمام الأوروغوياني بابلو كويفاس.

وكان الإسباني بلغ ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى، في 2016، قبل أن يحرز باكورة ألقابه في دورة باشتاد السويدية في تموز/يوليو من العام نفسه.

من جهته، فشل بويي (23 عاماً) في التأهل لأول نهائي في مسيرته ضمن بطولات الماسترز.

وكانت المرة الثانية يتأهل للدور نصف النهائي لدورات الماسترز بعد سنة من خسارته في نصف نهائي دورة روما الإيطالية أمام موراي.

وقال بويي أنه عانى ألماً في ظهره في المجموعة الثالثة، وأسف لخسارته ارساله في بدايتها.

وأعلن التحضير لدورة بودابست المجرية الأسبوع المقبل.