دورة مونتي كارلو: بداية صعبة لدجوكوفيتش وتسونغا الضحية الأولى

واحتاج دجوكوفيتش الذي أعفي من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الثمانية الأوائل، إلى ساعتين و32 دقيقة لتحقيق الفوز الحادي عشر على التوالي على سيمون في 12 مباراة بينهما.

وكان دجوكوفيتش في طريقه إلى تحقيق فوز سهل بعدما كسب المجموعة الأولى 6-3 في 36 دقيقة، لكنه واجه مقاومة كبيرة من الفرنسي في المجموعة الثانية وخسر إرساله في الشوط السادس ليتقدم الأخير 4-2 ثم 5-2 قبل أن ينهيها في صالحه 6-3 في 52 دقيقة فارضاً الاحتكام إلى مجموعة فاصلة.

وفرض التعادل نفسه في المجموعة الحاسمة حتى الشوط الرابع 2-2، قبل أن يكسر سيمون إرسال دجوكوفيتش في الشوط الخامس ليتقدم 3-2، لكن الصربي رد التحية مباشرة مدركاً التعادل 3-3.

وتابع سيمون تألقه وكسر إرسال دجوكوفيتش في الشوط التاسع ليتقدم 5-4، لكن الصربي نجح مرة أخرى بفضل خبرته في إدراك التعادل 5-5 والتقدم 6-5، ليسكر إرسال سيمون في الشوط الثاني عشر وينهي المجموعة 7-5 في 62 دقيقة.

ويلتقي دجوكوفيتش في الدور ثمن النهائي الإسباني بابلو كارنيو بوستا الثالث عشر أو الروسي كارن خاتشانوف الفائز على الفرنسي نيكولا ماهو 6-2 و6-4.

وبات الفرنسي جو ويلفريد تسونغا، الضحية الأولى بخسارته في الدور الثاني الثلاثاء أمام مواطنه أدريان مانارينو 7-6 (7-3) و2-6 و3-6.

وأعفي تسونغا المصنف عاشرا عالميا، من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الثمانية الأوائل.

وكان تسونغا الذي احتفل بميلاده الثاني والثلاثين الاثنين، بلغ نصف نهائي دورة مونتي كارلو العام الماضي.

وفي الدور الأول، فاز جيل مولر من لوكسمبورغ على الإسباني تومي روبريدو 6-2 و6-2، والألماني تومي هاس على الفرنسي بونوا بير 6-2 و6-3، والتشيكي ييري فاسيلي على الألماني ميشا زفيريف 7-6 (7-3) و6-3، والفرنسي لوكاس بوي على الأميركي راين هاريسون 6-2 و6-4، والإيطالي باولو لورنتسي على الإسباني مارسيل غرانويرز 6-2 و6-4، والألماني يان-لينارد شتروف على النرويجي كاسبر رود 6-4 و6-4، والهولندي روبن هازه على دامير دجومهور 6-3 و6-2، والروسي كارن خاتشانوف على الفرنسي نيكولا ماهو 6-2 و6-4.

وأحرز الإسباني رافاييل نادال لقب العام الماضي على حساب الفرنسي غايل مونفيس، وسيبدأ الدفاع عن لقبه ضد البريطاني كايل إدموند.