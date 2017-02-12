دورة مونبلييه: زفيريف يظفر باللقب على حساب غاسكيه

وكان غاسكيه (30 عاماً ومصنف 22 عالمياً) أحرز اللقب في العامين الماضيين، لكنه لم يستطع الاحتفاظ به للعام الثالث على التوالي.

وتوج غاسكيه بلقب 2013 بتغلبه على مواطنه بونوا بير، وخسر لقب 2014 أمام مواطنه غايل مونفيس بطل النسخة الأولى في 2010.

من جانبه، تغلب زفيريف (19 عاماً ومصنف 21 في العالم) على ثلاثة فرنسيين هم على التوالي جيريمي شاردي (ربع النهائي) وجو ويلفريد تسونغا الثاني (نصف النهائي)، وأخيراً غاسكيه.

وأحرز الألماني الشاب اللقب الثاني في مسيرته بعد أن توج عام 2016 في سان بطرسبورغ الروسية عندما هزم لأول مرة السويسري ستانيسلاف فافرينكا قبل أن يتوج الأخير في بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية.

وبات زفيريف ثاني لاعب غير فرنسي يتوج بلقب الدورة التي انطلقت للمرة الأولى عام 2010، بعد التشيكي توماس برديتش الذي نال لقب 2012 على حساب مونفيس.