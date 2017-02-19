دورة ممفيس: باسيلاشفيلي وهاريسون يبحثان عن اللقب الأول في مسيرتهما

في الدور نصف النهائي السبت، فاز باسيلاشفيلي المصنف 67 عالمياً على الكازاخستاني ميخائيل كوكوشكين 7-6 (7-5) و6-1 في ساعة و46 دقيقة في اول مباراة بينهما، وهاريسون المصنف 62 عالمياً على مواطنه دونالد يونغ 6-4 و6-4 في 90 دقيقة.

وهي المرة الثالثة التي يلتقي فيها هاريسون ويونغ، وحقق الأول فوزه الثاني على التوالي على مواطنه بعد الأول في الدور الأول لدورة اكابولكو المكسيكية عام 1015 عندما ثأر لخسارته المباراة الأولى في الدور الأول لدورة هيوستن الأميركية عام 2014.

وهي المباراة النهائية الثانية لباسيلاشفيلي في مسيرته الاحترافية بعد الأولى في دورة كيتسبوهيل النمساوية عام 2016 عندما خسر أمام الإيطالي باولو لورنتسي 3-6 و4-6، فيما بلغ هاريسون النهائي الأول في مشواره الاحترافي.

يذكر أنها المرة الأولى التي سيلتقي فيها باسيلاشفيلي وهاريسون.

وقرر عدد كبير من اللاعبين النجوم الاستغناء عن المشاركة في ممفيس، من أجل خوض دورتي روتردام وبوينوس أيرس بينهم الياباني كي نيشيكوري بطل الدورة في المواسم الأربعة الأخيرة والذي بلغ المباراة النهائية لدورة بوينوس أيرس.