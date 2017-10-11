في الدور الثاني الأربعاء، تغلب نادال بسهولة تامة على الأميركي جاريد دونالدسون 6-2 و6-1 في 54 دقيقة.

وكان نادال أحرز الأحد الماضي اللقب الخامس والسبعين في مسيرته بعد فوزه على الأسترالي نيك كيريوس في نهائي دورة طوكيو.

وتقدم زفيريف بسرعة 4-صفر قبل أن يعلن بيدين انسحابه بعد 12 دقيقة فقط بداعي اصابة في القدم.

ويبحث الشاب الألماني (20 عاماً) عن لقبه السادس هذا الموسم، وهو أعفي مع المصنفين الثمانية الأوائل من خوض الدور الأول.

وتضم قائمة المشاركين في الدورة الاسباني رافال نادال الأول والسويسري روجيه فيدرر الثاني اللذين يدخلان المنافسات اليوم أيضاً.

وكان زفيريف ضمن المشاركة في دورة للماسترز التي تجمع الاعبين الثمانية الاوائل في العالم، بعد بلوغه الجمعة نصف نهائي دورة بكين الاسبوع الماضي، ليصبح اصغر لاعب يتأهل اليها منذ الارجنتيني خوان مارتن دل بوترو عام 2008.

وفي الدور الثاني أيضاً، عانى البلغاري غريغور ديميتروف السادس للفوز على الأميركي راين هاريسون 3-6 و6-3 و7-6 (8-6)، ولحق به الأميركي سام كويري العاشر بفوزه على مواطنه فرانسيس تيافوي 6-3 و7-6 (9-7).

وخرج البلجيكي دافيد غوفان الثامن من الدور الثاني بخسارته أمام الفرنسي جيل سيمون 6-7 (4-7) و3-6.

وكان غوفان أحرز الأحد لقبه الثاني هذا الموسم بتتويجه في دورة طوكيو على حساب الفرنسي ادريان مانارينو، وهو ينافس على بطاقة التأهل إلى بطولة الماسترز للاعبين الثمانية الأوائل في العالم الشهر المقبل في لندن.

تغريم كيريوس

من جهة أخرى، فرضت رابطة اللاعبين المحترفين غرامة على اللاعب الأسترالي نيك كيريوس قدرها 10 الاف دولار، مع حرمانه من مكافأة مشاركته في الدور الأول لدورة شنغهاي البالغة نحو 21 الف دولار بسبب سلوكه غير الرياضي.

وكان كيريوس (22 عاماً) انسحب من الدور الأول لدورة شنغهاي عقب خسارته المجموعة الاولى امام الاميركي ستيف جونسون 6-7 (5-7)، اذ ترك الملعب فجأة ودون اي تفسير بعد تلقيه انذارا من حكم المباراة في نهاية المجموعة.

ودخل كيريوس في الشوط الفاصل في مشادة مع احد المتفرجين الذي وقف خلال تبادل لاحدى الكرات، وقال له: "لكن أين نحن هنا؟" قبل ان يضيف "بالضبط بسبب هذا النوع من الأشياء لا ينبغي أن أكون هنا".

وبعد ذلك وبخ اللاعب الحكم وطلب منه اعادة المشجع الى مكانه، الا انه تلقى عقوبة من الحكم بنقطة جزاء. واضاف اللاعب غاضبا متوجها الى شخص في المنصة الرسمية "ما الذي يفعله، هل لديه حقا الحق في القيام بذلك؟"، قبل أن يختتم "حكم آخر سيئ. سئمت".

وبعد ارسال نظيف لجونسون أنهى به المجموعة لصالحه، توجه كيريوس إلى الشبكة لمصافحة خصمه الذي بدا متفاجئاً، قبل أن يصافح الحكم ويجمع أغراضه ويغادر الملعب.

ولاحقا، اعتذر كيريوس في بيان عن تصرفه، مؤكداً أنه لم يكن على ما يرام.

وكان كيريوس، الذي اعتاد المشاكسة في الملاعب، خسر الأحد أمام نادال في نهائي دورة بكين.

من جانبه، بلغ السويسري روجيه فيدرر المصنف ثانياً الدور ذاته بفوزه على الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 7-6 (7-4) و6-4.

ويلتقي فيدرر في ثمن النهائي مع الأوكراني ألكسندر دولغوبولوف الفائز على الإسباني فيليسيانو لوبيز 7-6 (7-4) و1-6 و6-4.

ويعود فيدرر للمشاركة بعد نحو شهر من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز، آخر بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى والتي توّج فيه غريمه الإسباني رافايل نادال الأول في العالم.

وبدأ فيدرر (36 عاماً) الذي أحرز لقبين كبيرين هذا العام في أستراليا المفتوحة وويمبلدون الإنكليزية رافعاً رصيده إلى 19 لقباً في البطولات الأربع، المباراة بقوة وكسر إرسال الأرجنتيني ليتقدم 4-2، لكن سرعان ما خسر إرساله وأدرك الأخير التعادل الذي استمر حتى حسم بشوط فاصل في المجموعة الأولى.

وعاود فيدرر كسر إرسال منافسه في وقت مبكر من المجموعة الثانية وأنهاها 6-4، محققاً فوزه الرابع على شفارتسمان في رابع مواجهة بينهما.