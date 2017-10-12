دورة شنغهاي: نادال وديميتروف يبلغان ربع النهائي

في الدور الثالث الخميس، فاز نادال على الايطالي فابيو فونييني 6-3 و6-1، وديميتروف على الأميركي سام كويري العاشر 6-3 و7-6 (7-3).

وكان نادال الساعي إلى لقبه الأول في دورة شنغهاي بعدما حل وصيفا عام 2009، تخطى ديميتروف 6-3 و4-6 و6-1 في الدور نصف النهائي لدورة بكين الأسبوع الماضي في طريقه إلى احراز اللقب السادس هذا الموسم والـ75 في مسيرته الاحترافية.

وكان الفوز التاسع لنادال في 10 مواجهات أمام البلغاري.

وخرج الألماني الكسندر زفيريف الثالث من الدور الثالث بخسارته أمام الأرجنتيني خوان مارتن دل بورتو السادس عشر 6-3 و6-7 (5-7) و4-6.

وكان زفيريف (20 عاماً) يبحث عن لقبه السادس هذا الموسم، وقد ضمن المشاركة في بطولة الماسترز التي تجمع اللاعبين الثمانية الأوائل في العالم، بعد بلوغه الجمعة نصف نهائي دورة بكين ليصبح أصغر لاعب يتأهل إليها منذ دل بوترو عام 2008.

ويلتقي دل بوترو في ربع النهائي مع الأميركي جون ايسنر الثاني عشر أو الصربي فيكتور ترويسكي.

وبلغ ربع النهائي أيضاً الكرواتي مارين سيليتش الرابع بفوزه على الأميركي ستيف جونسون 7-6 (7-1) و6-4، ليضرب موعداً مع الإسباني ألبرت راموس فينولاس الفائز على الألماني يان-لينارد ستروف 7-6 (7-4) و6-4.