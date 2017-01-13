دورة سيدني: مولر يبخّر حلم ترويسكي

وتلقى ترويسكي بطل آخر نسختين في دورة سيدني، الهزيمة الأولى له في البطولة منذ عام 2012.

وقضى مولر، المصنف السادس للبطولة، بذلك على أمال ترويسكي المصنف الثالث للبطولة في التتويج بلقبها للموسم الثالث.

ويلتقي مولر (33 عاماً) في النهائي مع الفائز في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي التي تجمع اليوم بين البريطاني دانيال إيفانز، الذي أطاح بالمصنف الأول النمساوي دومينيك ثيم من دور الثمانية، والروسي أندريه كوزنيتسوف.

ولم يلتق مولر البريطاني إيفانز من قبل، بينما خسر مباراته الوحيدة السابقة أمام كوزنيتسوف، وذلك في الدور الثاني ببطولة ويمبلدون في الموسم الماضي.

ويتطلع مولر إلى التتويج بلقبه الأول على مستوى البطولات التابعة لرابطة لاعبي التنس المحترفين، حيث صعد إلى النهائي خمس مرات سابقة لكنه خسر في المرات الخمس.