دورة ريو دي جانيرو: تييم وكارينيو بوستا في النهائي

وتأهل تييم (23 عاماً) المصنف ثانياً في الدورة إلى النهائي بفوزه على الإسباني ألبرت راموس المصنف خامساً 6-1 و6-4 في ساعة و21 دقيقة، فيما تخطى كارينيو بوستا بصعوبة النروجي المغمور كاسبر رود (18 عاماً) 2-6 و7-5 و6-صفر في أقل من ساعتين.

وكان الأوروغوياني بابلو كويفاس أحرز اللقب العام الماضي بفوزه في النهائي على الأرجنتيني غيدو بيا 6-4 و6-7 (5-7) و6-4، لكنه سقط عند الحاجز الأول في الدورة الحالية بخسارته أمام البلجيكي آرثر دي غريف.