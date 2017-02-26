دورة ريو دي جانيرو: تييم وكارينيو بوستا في النهائي
يبحث النمسوي دومينيك تييم المصنف ثامناً عالمياً عن إحراز لقبه الأول في دورة ريو دي جانيرو البرازيلية في كرة المضرب عندما يلتقي في المباراة النهائية الإسباني يابلو كارينيو.
وتأهل تييم (23 عاماً) المصنف ثانياً في الدورة إلى النهائي بفوزه على الإسباني ألبرت راموس المصنف خامساً 6-1 و6-4 في ساعة و21 دقيقة، فيما تخطى كارينيو بوستا بصعوبة النروجي المغمور كاسبر رود (18 عاماً) 2-6 و7-5 و6-صفر في أقل من ساعتين.
وكان الأوروغوياني بابلو كويفاس أحرز اللقب العام الماضي بفوزه في النهائي على الأرجنتيني غيدو بيا 6-4 و6-7 (5-7) و6-4، لكنه سقط عند الحاجز الأول في الدورة الحالية بخسارته أمام البلجيكي آرثر دي غريف.