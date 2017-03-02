دورة دبي: موراي يزيح كولشرايبر ويبلغ نصف النهائي

وفاز موراي (29 عاماً) المصنف أول عالمياً على كولشرايبر بثلاث مجموعات 6-7 (4-7) و7-6 (20-18) و6-1، ليبلغ نصف نهائي الدورة البالغة قيمة جوائزها 2.6 مليون دولار، ويقترب من بلوغ النهائي للمرة الثانية بعد 2012 عندما خسر أمام السويسري روجيه فيدرر.

وعانى موراي لتفادي الهزيمة وإيقاف مسلسل خروج المصنفين الأوائل، بعدما حسم المجموعة الثانية لمصلحته بصعوبة بالغة وبشوط فاصل ماراتوني مالت فيه الكفة لفائدة الألماني مراراً دون أن يحسن استثمار الفرص التي سنحت له.

وبعد أداء متكافىء في المجموعة الأولى التي أحرزها كولشرايبر بشوط فاصل، بدأ موراي الثانية بقوة وكسر إرسال منافسه مبكراً وتقدّم 3-1 قبل أن ينجح الألماني في رد الكسر في الشوط العاشر ويعادل 5-5، ثم يتقدم على إرساله قبل أن ينجح البريطاني في التعادل 6-6.

30 دقيقة

واحتكم اللاعبان إلى شوط فاصل ماراتوني استغرق 30 دقيقة، ولم ينهه اللاعب البريطاني سوى بنتيجة 20-18.

إلا أنّ مسار المباراة اختلف اختلافاً جذرياً في المجموعة الثالثة التي هيمن عليها موراي وحسمها 6-1، منهيا المباراة في ساعتين و55 دقيقة.

وحقق "السير" الاسكتلندي فوزه الخامس على كولشرايبر (33 عاماً) في ست مباريات جمعتهما حتى الآن.

وبات طريق النهائي واللقب شبه معبد أمام موراي بعد خروج معظم المصنفين، وهو يلتقي في الدور المقبل مع الفائز من مباراة الفرنسي لوكاس بويي السابع والروسي يفغيني دونسكوي الذي أقصى فيدرر المصنف ثالثاً وبطل الدورة سبع مرات من الدور الثاني.

وكان فيدرر خسر الأربعاء أمام دونسكوي المصنف 116 عالمياً والمتأهل من التصفيات، 6-3 و6-7 (7-9) و6-7 (5-7).

والخميس خرج الفرنسي غايل مونفيس المصنف رابعاً من ربع النهائي بخسارته أمام الإسباني فرناندو فرداسكو 3-6 و5-7.

ولحق مونفيس بكوكبة المصنفين المنتهي مشوارهم وهم السويسريان ستانيسلاس فافرينكا (الثاني وبطل العام الماضي) وفيدرر والتشيكي توماس برديتش (الخامس) والإسباني روبرتو باوتيستا (السادس).

ورغم نجاحه في 10 إرسالات ساحقة، لم يستطع مونفيس تخطي عقبة فرداسكو (مصنف 35 عالمياً) الذي أنهى المجموعة الأولى بزمن 35 دقيقة، وتقدم في الثانية 3-2 بعدما كسر إرسال منافسه قبل أن توقف الامطار المباراة لنصف ساعة.

وبعد معاودة اللعب، تقدّم فرداسكو5-3 ثم فاز بالمجموعة 7-5 والمباراة في 81 دقيقة محققاً فوزه الأول على الفرنسي في أربع مواجهات بينهما.

وقال الإسباني بعد الفوز: "لعبت مباراة شبه مثالية (...) أنا سعيد جداً لأنها سارت كما كنت أتمنى"، مضيفاً "بعد توقف الأمطار، حاولت التركيز أكثر والحفاظ على المستوى الذي قدمته قبل هطولها".

وختم: "أنا سعيد جداً لأنني بلغت نصف النهائي. سأخلد للراحة قليلاً من أجل أن أكون جاهزاً لمباراة الغد".

وفاز فرداسكو (33 عاماً) حتى الآن بسبعة ألقاب (في 14 مباراة نهائية) آخرها في بودابست في 2016 على حساب الفرنسي لوكاس بويي (6-3 و6-2)، وبلغ أفضل تصنيف له هو الثامن عالمياً في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، أمّا تصنيفه راهناً فهو 35 عالمياً.

ويلتقي فرداسكو في ربع النهائي الهولندي روبن هازه الذي أنهى مغامرة البوسني دامير دجمهور 6-2 و4-6 و6-4.

وكان دجمهور أخرج فافرينكا من الدور الأول وجرّده من اللقب.