دورة بودابست: سيمون يودع من الدور الأول

وخسر سيمون أمام الأميركي بيورن فرانتانجيلو الصاعد من التصفيات 4-6 و1-6 الثلاثاء.

وكان سيمون خرج من الدور الثاني لدورة مونتي كارلو الأسبوع الماضي، بخسارته أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

ويلعب فرانتانجيلو (23 سنة) في الدور الثاني مع السلوفاكي مارتن كليزان.

وفي الدور الأول أيضاً، فاز الأوكراني سيرجي ستاخوفسكي الصاعد من التصفيات على الألماني ماير 6-4 و3-صفر ثم بالانسحاب، والبريطاني بيديني على الروماني ماريوس كوبيل 7-5 و6-2.