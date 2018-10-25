دورة بازل: فيدرر بسهولة إلى ربع النهائي

وبعد بداية بطيئة بعض الشيء للسويسري المخضرم الذي تخلف 1-3، نجح في اعادة الأمور الى نصابها بفوزها بخمسة أشواط تواليا لينهي المجموعة الأولى لصالحه. ثم كسر فيدرر ارسال منافسه في الوقت المناسب في المجموعة الثانية ليفوز بالمباراة.

وبدأ فيدرر أكثر صلابة من مباراته في الجولة الماضية عندما كافح لتخطي الصربي فيليب كرايونوفيتش 6-2 و4-6 و6-4 على مدى أكثر من ساعتين.

ويلتقي فيدرر الفائز ب20 لقبا كبيرا في الغراند سلام في الدور المقبل مع الفرنسي جيل سيمون أو اللاتفي إرنستس غولبيس.

ويأمل فيدرر في احراز اللقب التاسع في بازل مسقط رأسه والتاسع والتسعين في مسيرته.