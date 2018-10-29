دورة باريس: دجوكوفيتش يستهل مشواره بمواجهة سوزا

وأعفي الصربي العائد بقوة في الأشهر الماضية بعد جراحة مطلع العام لمعالجة إصابة في المرفق، من خوض الدور الأول، على غرار المصنفين الـ16 الأوائل وأبرزهم متصدر التصنيف الإسباني رافايل نادال الذي يشارك في أول دورة له منذ انسحابه مصابا في الركبة اليمنى من نصف نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية في أيلول/سبتمبر الماضي.

وعلى رغم إدراج اسمه بين المشاركين، لم يتأكد بعد حضور السويسري الثالث عالميا روجيه فيدرر في الدورة التي يغيب عنها منذ ثلاثة أعوام.

ولم يخف ديوكوفيتش الذي توج منذ تموز/يوليو في بطولتين كبيرتين (ويمبلدون الإنكليزية وفلاشينغ ميدوز)، طموحه باستعادة المركز الأول عالميا، وهو يبتعد حاليا بفارق 215 نقطة فقط عن نادال.

وفي تصريحات قبل بدء مشاركته في الدورة التي توج بلقبها أربع مرات (أعوام 2009 و2013 و2014 و2015)، كرر ديوكوفيتش رغبته في العودة للصدارة للمرة الأولى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2016.

وقال الصربي "ما حققته من نجاح في الأشهر الأخيرة وإصابة +رافا+ جعلاني في موقف للمنافسة على استعادة المركز الأول في التصنيف في نهاية العام. سأقوم بكل ما أستطيع من أجل أن أحقق هذا الهدف".

وفي حال تمكن ديوكوفيتش من استعادة الصدارة، سيكون قد تقدم من المركز 22 في حزيران/يونيو 2018 الى المركز الأول في موسم واحد، ليصبح أول لاعب يحقق ذلك منذ الروسي مارات سافين عام 2000.

نادال "خطوة خطوة"

وبعدما زالت عقبة تشيكيناتو الذي أسقطه بشكل مفاجئ في ربع نهائي رولان غاروس الفرنسية، وفي حال فوزه على سوزا (المصنف 48 عالميا) الثلاثاء، قد يواجه ديوكوفيتش في ربع نهائي باريس آخر لاعب هزمه هذا الموسم، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس (مطلع آب/اغسطس في دورة تورونتو الكندية للماسترز)، وبعده فيدرر في نصف النهائي.

وينتظر أن يحسم فيدرر الثلاثاء موقفه من المشاركة في الدورة التي أحرز لقبها عام 2011، علما أن مباراته الأولى مقررة الأربعاء ضد الفائز في مباراة الفرنسي جو ويلفريد تسونغا والكندي ميلوس راونيتش.

في المقابل، يبدأ نادال التي تعتبر أفضل نتيجة له في باريس بلوغ نهائي 2007 حيث خسر أمام الأرجنتيني دافيد نالبانديان، مشواره الأربعاء ضد مواطنه فرناندو فرداسكو أو الفرنسي جيريمي شاردي.

وخروج نادال من المنافسة قبل ديوكوفيتش بدور واحد يعني فقدانه لصدارة التصنيف، وهو خفض سقف توقعاته للدورة الفرنسية نظرا لأنه عاود التمارين قبل فترة وجيزة فقط في أعقاب الإصابة.

وقال نادال من العاصمة الفرنسية "توقفت لفترة بعد بطولة الولايات المتحدة المفتوحة وبعد ذلك بدأت التمارين ببطء وخطوة خطوة (...) أنا سعيد لأنني هنا"، مضيفا "هذا الأمر ليس جديدا بالنسبة إلي، وقد حصل لي مرات عدة خلال مسيرتي (...) لا أفكر بتحسن كبير أو أمور عظيمة. أنا أفكر فقط بتحسنات طفيفة، وهذا هو الهدف".

وتبرز الثلاثاء أيضا مباراة الكرواتي مارين سيليتش المصنف خامسا، في مواجهة الألماني المخضرم فيليب كولشرايبر الذي تخطى الدور الأول الإثنين على حساب الهولندي روبن هازه 6-7 (4-7) و6-4 و6-2.

ويبدأ الأميركي جاك سوك المصنف 16 الدفاع عن اللقب في مواجهة الفرنسي ريشار غاسكيه أو الكندي دينيس شابوفالوف، بينما خرج وصيفه الصربي فيليب كرايينوفيتش على يد الروسي كارن خاتشانوف 5-7 و2-6.