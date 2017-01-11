دورة أوكلاند: مفاجآت وإصابات وخروج الجزيري

ودّع الإسباني دافيد فيرر المصنف ثالثاً، دورة أوكلاند باكراً بخسارته أمام الهولندي روبن هاس 6-2 و4-6 و6-7 (4-7)، ليفشل في سعيه لإحراز اللقب للمرة الرابعة ومعادلة رقم الأسترالي رود إيمرسون.

وتواصلت معاناة الإسبان مع اضطرار فيليسيانو لوبيز المصنف سادساً للانسحاب أمام الفرنسي جيريمي شاردي، بعد اصابته بتشنجات عضلية في الظهر اثناء عملية الاحماء.

وأتيحت للجزيري في مباراته مع الأميركي جون إيسنر المصنف ثانياً، فرصة لإنهاء المباراة في المجموعة الثالثة، إلا أنه أضاعها ليتمكن الأميركي من إنهاء المباراة 6-3، 3-6، و7-6 (8-6).

إلى ذلك، فاز التشيكي ييري فيسيلي على النيوزيلندي جوزيه ستاتهام 6-7 (6-8) و7-5 و6-3، والقبرصي ماركوس بغداتيس على الألماني داستن براون 4-6 و7-6 (7-4) و6-4، والبرتغالي جواو سوزا على الألماني بريدان كلاين 6-3 و6-4، والأميركي ستيف جونسون على التايواني ين هسون لو 6-4 و7-6 (7-4)