دورة أوكلاند: سوك وسوزا يؤثثان النهائي

وقال سوك المصنف الرابع للبطولة: "لم تكن المواجهة سهلة. ستيف لاعب جيّد وقدّم موسماً قوياً في العام الماضي. أستمتع باللعب هنا وسط حضور جماهيري كبير وعلى مستويات عالية. بالطبع أرغب في تحقيق الفوز، ولكن على أي حال، خضت مباريات عدة خلال هذا الأسبوع واكتسبت ثقة كبيرة".

ويلتقي سوك في النهائي مع البرتغالي جواو سوزا الذي حسم بطاقة التأهل بالفوز على النجم القبرصي ماركوس باغداتيس المصنف الثامن للبطولة 6-1

و7-5.

وصعد سوزا بذلك إلى النهائي للمرة الأولى على مستوى البطولات التابعة لرابطة لاعبي التنس المحترفين منذ تتويجه بلقب بطولة بلنسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

وقال سوزا: "أعتقد أنها ثمرة العمل الجاد. أجريت استعدادات جيّدة حقاً قبل الموسم وأشعر بحال جيّد. يتطوّر مستواي مع كل مباراة في هذه البطولة. أتطلع إلى النهائي المقرر غداً".