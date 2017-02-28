دورة أكابولكو: دجوكوفيتش جاهز لاستعادة توازنه

ويستهل دجوكوفيتش (29 عاماً) المصنف الأول في الدورة مشواره في الدور الأول الثلاثاء أمام السلوفاكي مارتين كليزان، وبحال فوزه قد يلاقي في الدور الثاني الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو.

وحضر مئات من المشجعين مساء الأحد لمشاهدة دجوكوفيتش وهو يتمرن على ملعب "كاشا سنترال"، في مشهد مفاجئ للصربي الذي يخوض البطولة في بطاقة دعوة.

وسيخوض ابن بلغراد مباراته الأولى منذ خروجه في الدور الثاني في بطولة أستراليا، أولى البطولات الأربع الكبرى والتي أقيمت في ملبورن في كانون الثاني/يناير، أمام الأوزبكي دنيس ايستومين.

وقال دجوكوفيتش الذي يخوض دورته الأولى في أكابولكو إنه مرتاح لخوض هذه الدورة: "في المجمل، أشعر بأني مرتاح ذهنياً مقارنة مع نهاية العام الماضي، أحب هذه الرياضة وأمارسها لهذا السبب، آمل أن أبقى بصحة جيدة ومتفانياً قدر الإمكان".

وأقر دجوكوفيتش أن خروجه في ملبورن شكل صدمة له "لم اختبر الخروج من الأسبوع الأول في أستراليا منذ سنوات. لكن هذا متوقع عندما لا تقدم أفضل مستوياتك، أو أن يمر خصمك في يوم استثنائي. يجب أن تتأقلم مع ذلك، ويمكنك تتعلم الكثير من خساراتك".

وصنف الإسباني رافايل نادال ثانياً وهو يخوض مواجهة في الدور الأول مع الألماني ميشا زفيريف.