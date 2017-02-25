دل بوترو وراونيتش وجهاً لوجه في نصف النهائي

ونجح الأرجنتيني في تسديد 8 إرسالات ساحقة ليخرج فائزاً في 93 دقيقة.

وضرب دل بوترو موعداً مع الكندي ميلوش راونيتش المصنف أول في البطولة الذي تغلب بصعوبة على البريطاني كايل ادموند 4-6 و6-3 و6-4.

ويخوض راونيتش باكورة مشاركاته في هذه الدورة وهو حقق نتائج لافتة العام الماضي وأنهى الموسم في المركز الثالث في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين.

وتأهل الأميركي جاك سوك إلى نصف النهائي أيضاً بفوزه على مواطنه ستيف جونسون الخامس 6-4 و7-6 (7-4).

ويلتقي سوك في مباراته المقبلة مع مواطنه الآخر دونالد يونغ الذي تأهل بعد انسحاب منافسه البلجيكي ستيف دارسيس.

