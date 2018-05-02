دجوكوفيتش يعترف بخطأ عودته المبكرة إلى الملاعب

اعترف لاعب كرة المضرب الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالمياً سابقاً الأربعاء في بلغراد أنه ارتكب خطأ عندما عاد "مبكراً جداً" إلى الملاعب، واعداً بتحسين مستواه واللعب بشكل أفضل في الأسابيع المقبلة قبل بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى على ملاعب رولان غاروس.

وقال دجوكوفيتش في تصريحات لصحافيين تمت دعوتهم في بلغراد لحضور حصة تدريبية له: "لقد ارتكبت خطأ بعودتي المبكرة جداً إلى الملاعب لأنني لم أكن جاهزاً بدنياً".

ولم يتوج دجوكوفيتش الذي خسر مباراته الأولى في دورة برشلونة الإسبانية الاسبوع قبل الماضي، بأي لقب في الغراند سلام منذ تتويجه برولان غاروس عام 2016.

وأضاف "أساساً، كل شيء يتعلق بتحسين لياقتي، وأعتقد أن الأشياء ستعود إلى مكانها قريباً جداً وأتمنى تحقيق أفضل النتائج في الأسابيع الخمسة المقبلة".

في دورة برشلونة التي خاضها ببطاقة دعوة وأعفي من الدور الأول على غرار المصنفين الثمانية الأوائل، خسر دجوكوفيتش أمام السلوفاكي مارتن كليزان المصنف 140 عالمياً وقتها (120 حالياً). لم تكن الهزيمة هي الصدمة الوحيدة للصربي، فبعد خسارته في الدور الرابع من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في كانون الثاني/يناير الماضي، خضع ديوكوفيتش لعملية جراحية لمعالجة إصابة في المرفق يعاني من آثارها منذ عامين تقريباً.

وفشل دجوكوفيتش المتوج بـ 12 لقباً في البطولات الكبرى من بين 68 لقباً في مسيرته الاحترافية، في بلوغ الدور ربع النهائي لأي دورة منذ خروجه من هذا الدور في ويمبلدون الإنكليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى، في تموز/يوليو 2017.

ولم يتأهل دجوكوفيتش إلى نهائي إحدى البطولات الكبرى سوى مرة واحدة منذ أن أحرز لقب دورة فرنسا المفتوحة عام 2016. وغاب الصربي (30 عاما) بعدها، ليعود في بطولة استراليا في كانون الثاني/يناير، حيث خرج من الدور الرابع. وبعد الجراحة، شارك في آذار/مارس في دورتي الماسترز في إنديان ويلز وميامي الأميركيتين، وخسر مباراته الأولى في الدورتين الأوليين، وفي مونتي كارلو خرج من الدور الثالث.

لكن دجوكوفيتش المصنف 12 عالمياً حالياً صرح الأربعاء أن مشاكله مع الكوع انتهت وأنه لعب بدون ألم خلال الشهر الماضي.

وقال: "ما زلت أرغب في مواصلة لعب التنس على أعلى مستوى. أنا متحمس للغاية وكنت دائما أطمح إلى القمة وهذا لم يتغير".

وأضاف دجوكوفيتش الذي عاد منذ نيسان/أبريل الماضي إلى التعاون مجدداً مع مدربه السابق ماريان فايدا الذي حقق معه جميع الانجازات: "حتى الآن، وضعنا خططاً حتى نهاية الموسم على الملاعب الرملية وهذا يعني ثلاث بطولات أخرى تنتهي برولان غاروس" المقررة من 21 أيار/مايو إلى 10 حزيران/يونيو.

وتابع: "بعد ذلك سنجلس مرة أخرى ... ونضع مزيداً من الخطط"، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن ثقته حالياً هي أقل مما كانت عليه من قبل، إلا أنه يعتقد أنها "ستعود قريباً جداً، ببعض المباريات الجيدة، ودورة جيدة".

وختم قائلاً: "أنا أثق في نفسي".