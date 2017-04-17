جونسون يتوج بلقب دورة هيوستن

وهو اللقب الثاني لجونسون (27 عاماً) في ثالث مباراة نهائية في مسيرته الاحترافية والأولى على ملاعب ترابية وعلى أرض أميركية، بعد لقبه الأول في دورة نوتنغهام الإنكليزية عام 2016.

كما أنه الفوز الثاني لجونسون على بيلوتشي في مباراتين جمعتهما بعد أولى في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، العام الماضي.

وحرم جونسون بيلوتشي من إحراز اللقب الخامس في مسيرته الاحترافية بعد دورات غشتاد السويسرية عامي 2009 و2012 وسانتياغو التشيلية 2010 وجنيف السويسرية 2015.

يذكر أن بيلوتشي خاض النهائي الثامن في مسيرته الاحترافية حيث خسر في دورات كوستا دي ساويب البرازيلية 2009 وموسكو 2012 وكيتو الإكوادورية 2016.