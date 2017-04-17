تنس المحترفين
AFP

تصنيف المحترفين: نيشيكوري خامساً على حساب نادال

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تقدم الياباني كي نيشيكوري مركزين في تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين الصادر الاثنين، فدخل نادي الخمسة الأوائل على حساب الإسباني رافايل نادال الذي تراجع إلى المركز السابع.

ترتيب العشرة الاوائل:

1- البريطاني اندي موراي           11600 نقطة

2- الصربي نوفاك ديوكوفيتش         7905

3- السويسري ستانيسلاس فافرينكا     5605

4- السويسري روجيه فيدرر           5125

5- الياباني كي نيشيكوري           4310

6- الكندي ميلوش راونيتش           4165

7- الإسباني رافايل نادال           3735

8- الكرواتي مارين سيليتش          3385

9- النمساوي دومينيك تييم           3385

10- الفرنسي جو-ويلفريد تسونغا     2905
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