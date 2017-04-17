تصنيف المحترفين: نيشيكوري خامساً على حساب نادال
تقدم الياباني كي نيشيكوري مركزين في تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين الصادر الاثنين، فدخل نادي الخمسة الأوائل على حساب الإسباني رافايل نادال الذي تراجع إلى المركز السابع.
ترتيب العشرة الاوائل:
1- البريطاني اندي موراي 11600 نقطة
2- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 7905
3- السويسري ستانيسلاس فافرينكا 5605
4- السويسري روجيه فيدرر 5125
5- الياباني كي نيشيكوري 4310
6- الكندي ميلوش راونيتش 4165
7- الإسباني رافايل نادال 3735
8- الكرواتي مارين سيليتش 3385
9- النمساوي دومينيك تييم 3385
10- الفرنسي جو-ويلفريد تسونغا 2905